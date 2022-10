Accueil » Actualités » Sonic Frontiers : On a joué 6 heures, notre aperçu en vidéo

Depuis son annonce, Sonic Frontiers interroge, et on peut déjà sentir que cet épisode ne va pas combler toutes les attentes de la communauté. Le titre fait le pari de proposer des zones plus ouvertes qu’à l’accoutumée, ce qui a de quoi changer les habitudes des fans du hérisson bleu.

Après notre essai du jeu à la Gamescom, nous avons pu participer à un événement presse organisé par SEGA à Hawaï afin de tester le jeu pendant plus de 6 heures, afin de se faire un avis plus complet. On vous livre ici notre avis en vidéo, en soulignant les bons points que le jeu semble marquer, tout en vous partageant nos inquiétudes sur certains aspects qui peinent à convaincre.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver notre interview de Īzuka Takashi de la Sonic Team pour en apprendre plus sur le jeu.