Débrief’ : Resident Evil 9, Crazy Taxi, Horizon Zero Dawn et Bleach Rebirth of Souls

EA Sports FC 25 devrait être annoncé prochainement et sortira fin septembre

Life is Strange: Double Exposure : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu d’aventure narratif de Deck Nine et Square Enix

Japan Expo 2024 : Programme, invités, prix, stands… Tout savoir sur l’événement

Qui faut-il choisir entre Ellen et Zhu Yuan – Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero est déjà un gros succès, 50 millions de téléchargements pour le free-to-play

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess – On a joué à la démo, et on en sort très curieux

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II arrivera chez nous dès le début d’année 2025

Metaphor: ReFantazio nous dit tout ce qu’il faut savoir sur son scénario dans une nouvelle vidéo

16 conseils pour bien débuter sur The First Descendant

Bleach: Rebirth of Souls est annoncé sur PC et consoles, premiers détails sur le nouveau jeu de combat

Quel est le meilleur légataire pour commencer (Viessa, Lepic ou Ajax) – The First Descendant

Tous les codes d’erreur et comment résoudre (LE:13, 0xE3010502…) – The First Descendant

The First Descendant | Guide Complet

Test Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – De belles noces de jade à célébrer pour les fans

La saison 2 de Suicide Squad: Kill the Justice League jettera un froid avec Mrs. Freeze, le nouveau personnage jouable

L’anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers dévoile ses premières images, rendez-vous en 2025

Tout savoir sur Black Myth Wukong en vidéo, cet action RPG chinois qui impressionne

Dragon Ball Sparking Zero : On y a joué, premier avis en vidéo sur l’héritier de Budokai Tenkaichi

F1 24 est-il un bon ou un mauvais épisode ? Que vaut le jeu de Formule 1 2024 ? Test en vidéo

Fin de parcours pour Exoprimal, le jeu de dinosaures de Capcom ne recevra plus de nouvelles saisons

PlayStation sera de retour au Tokyo Game Show cette année, contrairement à Xbox

Dragon Ball Z: Kakarot passe la barre des 8 millions d’exemplaires vendus