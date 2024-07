Tout savoir sur Black Myth Wukong en vidéo, cet action RPG chinois qui impressionne

Depuis son annonce, Black Myth: Wukong se distingue par ses graphismes spectaculaires, sa mise en scène clinquante et son utilisation du moteur Unreal Engine 5. Mais il n’hésite pas aussi à nous rappeler qu’il se base sur une histoire riche et complexe, centrée sur un personnage qui ne doit pas être bien loin de Sun Wukong, le Roi Singe, et ses aventures mythiques.

Histoire d’être prêt pour sa sortie, qui approche désormais à grands pas, on vous propose une (nouvelle) vidéo qui centralise tout ce qu’il faut savoir sur le titre. Que ce soit les différentes mécaniques de jeu dévoilées jusqu’à présent, telles que le système de transformation de Wukong, son édition collector ou sa date de sortie, on fait le point. Nous abordons également les influences culturelles et artistiques qui devraient venir enrichir l’univers du jeu

Black Myth: Wukong est attendu pour le 20 août sur PC et PlayStation 5. La version Xbox Series a été décalée, et n’a pas encore de période de lancement. Eh oui, vous l’avez compris, les AG Summer reviennent, pour deux mois de vidéos quasi quotidiennes.