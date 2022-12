Sonic Frontiers atteint les 2,5 millions d’unités vendues en un mois

On savait déjà que Sonic Frontiers avait réalisé un bon lancement sur Steam, mais Sega n’avait pas encore communiqué sur les chiffres officiels de vente de cet épisode. C’est désormais chose faite puisque l’éditeur annonce avoir déjà écoulé 2,5 millions de copies de Sonic Frontiers depuis son lancement, en prenant en compte toutes les plateformes.

Vers un record pour un Sonic en 3D ?

C’est donc un très bon score à l’échelle de la saga, du moins pour les épisodes Sonic en 3D. Il dépasse déjà Sonic Unleashed et se rapproche du Sonic de 2006, et on imagine qu’il n’aura pas trop de mal à coiffer au poteau Sonic Colours qui affiche quant à lui plus de 3 millions d’unités vendues.

Un démarrage au quart de tour qui s’explique sans doute par le bouche à oreille qui a été finalement plus large que prévu, tandis que le jeu a bénéficié d’une promotion dès ses premiers jours de commercialisation (on peut encore le retrouver pour 29,99 € seulement). Avec un tel score en si peu de jours, on peut se dire que cet épisode a des chances de dépasser Sonic Heroes et ses 4,58 millions de ventes (selon VGChartz), surtout avec tout le contenu gratuit qui va arriver en 2023 et qui devrait attirer du monde.

Sonic Frontiers est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.