Sonic Frontiers tourne en rond dans ses combats, présentés dans une longue vidéo de gameplay

Comme promis, Sonic Frontiers continue de se montrer en long et en large chez IGN, qui présentera des informations sur le jeu durant tout le mois de juin. Plus tôt dans la semaine, on a pu voir une première séquence de gameplay pour le jeu qui était principalement axée sur l’exploration et sur les puzzles, mais Sonic devra aussi parfois en venir aux mains, ou plutôt aux pieds, avec des ennemis qui lui barreront la route.

Comment se déroulent les combats dans Sonic Frontiers ?

On découvre aujourd’hui toute une vidéo de gameplay centrée sur les combats, et nul doute qu’elle divisera comme la précédente séquence.

On y voit donc Sonic se frotter à quelques êtres/machines étranges à grands coups de pied et roulades puissantes, pour détruire petit à petit leurs défenses. Face à certains ennemis, il sera possible de les assommer et de les projeter en l’air en effectuant une boucle autour d’eux, avant de les martyriser à la volée.

Pour le moment, on ne peut pas dire que le résultat soit très captivant à regarder, en espérant que les sensations soient meilleures manette en mains. Il faudra aussi voir si le bestiaire se renouvelle assez pour éviter un sentiment de répétitivité, déjà visible dans cette vidéo.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.