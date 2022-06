Sonic Frontiers montre 7 minutes de gameplay (peu rassurantes)

Après nous avoir teasé un peu de gameplay hier, IGN nous dévoile enfin une longue séquence de gameplay pour Sonic Frontiers, le monde ouvert de SEGA consacré au hérisson bleu. Autant être honnête, ces premières images ne sont pas très encourageantes.

Sonic Frontiers: Hedgehog of the Wild

Alors que l’on s’attendait à un Zelda : Breath of the Wild sauce Sonic, ces 7 minutes de gameplay offertes par ce « IGN First » ont de quoi refroidir nos ardeurs. Rappelons toutefois que le jeu est toujours en développement et que beaucoup de choses peuvent changer d’ici la sortie, toutefois ce premier aperçu nous laisse un sentiment mitigé.

Parmi les bons points, l’univers semble immense avec de la verticalité permettant à Sonic d’escalader de nombreuses structures. On note cependant quelques soucis comme des environnements globalement assez vides (malgré quelques puzzle observés), et surtout sans ennemis à combattre. Techniquement, le titre ne semble pas non plus au point au vue des nombreux éléments du décor qui apparaissent subitement durant la course de notre héros.

On remarque également que la personne qui tient la manette fait souvent très attention à faire de très petits pas dans les endroits étroits ou au moment d’être dans une zone très précise. On suppose qu’en inclinant un peu plus le stick notre héros partirait à toute vitesse alors qu’on voulait seulement le bouger de quelques centimètres.

On peut tout de même rester positif étant donné que cette nouvelle approche reste rafraichissante pour la saga. On imagine également que de nombreux éléments n’ont pas encore été dévoilés, mais finalement on espère presque un report pour 2023 si l’on reste dans cette impression très moyenne d’après ce premier gameplay.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.