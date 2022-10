Accueil » Guides » Toutes les réponses aux questions de Hotta Studio – Tower of Fantasy

Avec l’arrivée de la mise à jour 2.0, Tower of Fantasy a rajouté de nombreuses quêtes annexes, aussi bien à Vera qu’à Mirroria. Dans cette cité cyberpunk, vous pouvez vous rendre dans un grand bâtiment, le Studio HOTTA, situé au Nord de la ville, pas loin du Club Oasis. En parlant à la personne à l’accueil, vous allez lancer une série de quêtes, qui va quasiment commencer par un QCM. Voici les questions et réponses si jamais vous ne trouvez pas la solution.

Les réponses au questionnaire HOTTA Studio

Ce questionnaire fait bien sûr penser un peu aux questions que pose Lolita, à Aesperia, dans une quête secondaire du début du jeu. Cinq questions avec trois choix, une seule réponse est la bonne. On vous liste les questions et leurs réponses en gras. Vous l’aurez compris, il s’agit bien d’une référence au studio qui a développé Tower of Fantasy.

Quelle est l’activité principale de HOTTA Studio, ici à Mirroria ?

Étude Biologique

Études linguistiques

Réponse : Jeux et divertissements

Lesquels des jeux suivants ne sont pas produits et distribués par HOTTA Studio ?

Moenkad

Réponse : Masterchef

Yuyu le petit génie champihomme

Quel est le nom du familier et de la mascotte de HOTTA Studio ?

Réponse : Loutre

Gigi

Yuyu

Quelle est la compétence primordiale d’un membre de HOTTA Studio ?

Cheveux épais

Réponse : Compétences de traduction

Un taux d’APM extraordinaire

Quelle est la première chose qu’un membre de HOTTA Studio ne doit absolument pas faire ?

Ne pas fermer la porte après avoir quitté le studio

Réponse : Manger des aliments malodorants sur son lieu de travail

Jouer à des jeux au travail

Comme il s’agit d’une série de quêtes, vous aurez encore d’autres choses à faire avant de récupérer la récompense finale. Rassurez-vous, la suite de la mission est simple : les indications sont claires, et vous allez devoir aider à la conception d’un boss de jeu vidéo en allant voir plusieurs personnes à Mirroria, toujours clairement indiquées sur la carte. Pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de Tower of Fantasy, où l’on vous donne la réponse à toutes les constellations ou encore comment avoir des pièces Mira et Véron.