Comme vous l’avez sans doute remarqué, il y a énormément de choses à faire dans le monde ouvert de Tower of Fantasy. Entre les Nucléus à dénicher, les coffres à ouvrir, les énigmes environnementales, les camions et mécanismes à mots de passe et autres panoramas, vous aurez toujours quelque chose à explorer. Parmi les activités à réaliser dans l’exploration, il y a les constellations. Il s’agit de petites énigmes que l’on peut faire lorsqu’on découvre un télescope intelligent.

Celui-ci est généralement situé en hauteur, sur une falaise par exemple, placé idéalement pour contempler les étoiles. Au lancement, il y a un total de 11 constellations à faire, réparties sur trois régions, à savoir Navia, les Mines de Crown et Warren. Vous devez trouver leur localisation puis relier les points pour la former. Dans ce guide, on vous donne l’emplacement et la solution à toutes les constellations. A noter que les constellations ne servent pas à grand chose, si ce n’est débloquer un Nucléus noir.

Navia

Constellation du Lièvre

La constellation du Lièvre se situe à Navia, non loin des ruines C-02. Vous les voyez d’ailleurs lorsque vous êtes au niveau du télescope. Pour relier les points, vous devez former un lapin, donc avec les deux oreilles en utilisant les points bleus en haut à droite puis en reliant les autres points bleus une fois au point orange le plus proche.

Constellation du Bouvier

Prenez la Faille Spatiale de l’île du Faiseur de Pluie et allez légèrement à l’Ouest. Le télescope est vraiment proche des Ruines C-03. Pour résoudre la Constellation du Bouvier, reliez les deux points bleus d’en bas au point le plus proche, puis formez une boucle avec les points du haut.

Constellation du Dragon

La constellation du Dragon se situe au sud de l’Ile du Faiseur de Pluie, proche de la Tour Radio. Le télescope se situe littéralement à ses pieds. Pour résoudre l’énigme, il faudra d’abord relier le corps, en format une ligne continue puis former une tête avec un simili carré.

Mines de Crown

Constellation de Pégase

Pour la constellation de Pégase, on vous conseille de partir directement de la Tour à Omnium des Mines de Crown et de sauter au Sud. Vous verrez le télescope au bord de la falaise. Celle-ci est relativement logique, il suffit de relier les quatre points bleus de manière à former un quasi parallélépipède.

Constellation de la Vierge

La constellation de la Vierge se situe tout au Sud-Est des Mines de Crown. Vous la trouverez au sud d’une île, tout au bord d’un rocher/falaise. Pour relier les différents points, vous devrez simplement faire des lignes qui relient les points bleus entre eux, une ligne en bas, une ligne en haut.

Constellation du Taureau

Celui-ci est un peu plus compliqué à dénicher parce qu’il faut songer à aller tout en haut. Le télescope est situé tout en haut du Laboratoire Zone 4, sur un sorte de balcon un peu recule (et un peu plus haut que le labo lui-même). La constellation du taureau se forme alors en trois étapes : d’abord relier les deux points bleus en haut à gauche vers les oranges, puis pareil les deux points bleus en-dessous, de manière à avoir deux lignes. A droite, formez-en une troisième. Voici pour la constellation du Taureau.

Constellation du Verseau

La constellation du Verseau semble se situer au-dessus du boss Lucia de la Grande Forteresse, mais c’est un trompe-l’œil : il va falloir grimper. Cela se situe tout en haut du pic de la falaise. Vous pouvez partir de la Faille Spatiale des Montagnes du Sud pour plus de facilité. Ensuite, plusieurs points à relier : commencez par relier les points d’en bas pour faire un chemin continue, puis il faudra partir deux fois à partir du seul point bleu situé en haut : une ligne vers la droite reliant les deux points bleus concernés, puis une seconde ligne vers le haut.

Warren

Constellation du Lion

Pour cette nouvelle constellation du Lion, il sera nécessaire d’avoir débloqué la Faille Spatiale : Falaise du Fjord ou en tout cas, d’avoir escaladé cette falaise. Le point est uniquement accessible en haut, au Nord de Warren. Pour relier celle-ci, il faut suffit de relier les points bleus un à un dans l’ordre.

Constellation du Poisson

La constellation du Poisson se situe sur une falaise, un peu plus au Sud des deux Failles Temporelles, pas très loin de l’arche gelée. Pour relier les points de celle-ci, c’est relativement simple, il vous suffit de relier les points bleus à gaucher et de former une simili-tête sur la droite, comme l’indique notre capture d’écran.

Constellation de la Balance

Au niveau des trois petits camps ennemis, au sud du Passage de Saag, assez proche de la frontière. La constellation de la Balance est ensuite relativement logique à tracer, surtout en voyant notre capture d’écran. Formez un triangle avec les trois points bleus du haut, puis formez un chemin avec les deux points bleus de la base vers les autres points apparents.

Constellation du Capricorne

La constellation du Capricorne se situe proche des Fjords Australs de Naa : partez en direction du camp ennemi symbolisé sur la map et dirigez-vous très légèrement vers l’ouest. La solution de l’énigme est simple : fermez la figure en reliant les points bleus, puis reliez les deux points bleus à l’extrémité à droite et le tour est joué

Voilà, vous avez désormais réussi à résoudre les onze constellations disponibles au lancement de Tower of Fantasy ! Vous en profitez pour récupérer quelques Nucléus tout en ayant le sentiment d’avoir accompli un peu plus dans l’exploration. Mais il y a bien d’autres choses à découvrir dans notre guide complet.