Accueil » Guides » Comment avoir des pièces de Mira et Véron et où les dépenser – Tower of Fantasy

La nouvelle mise à jour 2.0 est maintenant disponible sur Tower of Fantasy et beaucoup de nouveautés sont apparues. Parmi la longue liste de nouvelles choses, on retrouve deux nouvelles monnaies : les pièces de Mira, et les pièces de Véron. Une monnaie qui permet d’obtenir pas mal de récompenses liés aux machines gachapons. On vous explique comment faire pour en récupérer et où les dépenser.

Comment récupérer des pièces Mira et Véron

Il y a plusieurs moyens pour récupérer ces nouvelles monnaies. Pour les pièces Mira, vous pouvez en récupérer en ouvrant les coffres à mots de passe ainsi qu’en réalisant les mini-jeux dans la ville de Mirroria. Vous pouvez aussi en récupéré en réalisant certaines missions. Les pièces Mira s’obtiennent un peu plus facilement grâce aux coffres à mots de passe.

Les pièces Véron, les dorées, sont un peu plus rares mais vous en obtiendrez aussi régulièrement : elle s’obtiennent en ouvrant des modules d’approvisionnement dans le monde de Vera et en remplissant les missions de prime quotidiennes.

Notez qu’un premier bon moyen pour en avoir, c’est la ville de Mirroria : les pièces Mira et les pièces Véron font partie des récompenses lorsque vous ramassez des objets perdus dans la ville. Enfin, toutes les deux peuvent également toutes les deux s’obtenir à travers l’exploration de Vera puisqu’il y en aura dans certaines zones, principalement en hauteur.

Où dépenser les pièces ?

Les pièces se dépensent dans la cité de Mirroria. On peut alors les échanger dans les différentes machines à gachapon, les stations-services et les distributeurs. On vous conseille de faire directement des tirages de 500 pièces directement pour maximiser l’efficacité, bien que dans tous les cas, les chances restent les mêmes. Il n’y a pas de garanties ici, juste un stock limité.

Pièces Mira

Les pièces Mira sont les pièces que l’on obtient le plus facilement. Par conséquent, c’est aussi elles que l’on peut le plus rapidement dépenser. Machines à sous, gachapons, stations-services, distributeurs… Bref, la majorité des installations à Mirroria vous permettent d’en dépenser. Bien sûr, on vous conseille de commencer par les gachapons qui vous rapportent des Nucléus Rouges et Dorés, puis les matrices.

Pièces Véron

Les pièces Véron étant légèrement plus rares, les distributeurs à viser sont surtout les gachapons de couleur or. Si vous cherchez un distributeur où dépenser les Pièces Véron, vous en trouverez dans le quartier à Mirroria. Il y en a un au Hall Mirafleur par exemple. Pour d’autres conseils sur le titre, on vous invite à consulter notre guide de Tower of Fantasy.