Dans Tower of Fantasy, vous avez de nombreuses quêtes secondaires à réaliser. On ne va pas se mentir, beaucoup sont simplement des allers et retours à effectuer ou des ressources à collecter. Mais certaines vont demander de chercher un peu… ou de réfléchir. C’est le cas de la quête secondaire donnée par Lolita, dans la zone d’Astra, non loin du camp de base.

Cette jeune fille va vous poser une série de cinq questions sur l’univers de Tower of Fantasy, et il faut répondre correctement aux cinq questions d’affilée pour réussir. Une erreur et vous recommencez. Rassurez-vous, les questions sont les mêmes, et il n’y a qu’à deux réponses. Cependant, si vous galérez ou souhaitez le faire rapidement, voici toutes les réponses.

Attention, la soluce a été effectuée au lancement du jeu. La traduction française comportait de nombreuses erreurs et il est possible que les questions ou réponses aient sensiblement changés depuis (une mise à jour a permis de corriger des erreur de traduction). Le sens reste le même, vous devriez donc tout de même vous y retrouver facilement.

Les réponses aux énigmes de Lolita

Quel est le nom de la comète que le projet Prisme à l’intention de capturer ?

La comète, Aesperia

Réponse : La comète, Mara

Quelle organisation est-elle reconnue pour avoir inventé les suppresseurs ?

Héritiers d’Aida

Réponse : Hykros

Savez-vous ce qui arrive aux gens ordinaires s’ils perdent leur suppresseur ?

Ils mourront

Réponse : Ils se transformeront en aberrants

Il existe deux sortes de Tours à omnium dans le monde : celles qui envoient de l’omnium et celles qui en reçoivent. Alors, savez-vous quelle Tour à Omnium est une tour émettrice ?

Tour à omnium

Réponse : Tour fantastique (Tower of Fantasy)

Au total, combien de Tours à Omnium y a t-il dans le monde ?

Six

Réponse : Cinq

Voilà, la quête est terminée ! Quand c’est fait, vous obtiendrez quelques batteries d’arme et des points d’expérience. Rien de bien incroyable mais vous avez sans doute appris quelques petites choses sur le monde du jeu. Pour d’autres soluces, consultez notre guide de Tower of Fantasy.