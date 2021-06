Genshin Impact vient de déployer la deuxième partie de sa mise à jour 1.6 consacrée à l’été, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il apporte bien plus de contenu que la première qui servait d’introduction. Ainsi, après avoir fait baisser le niveau de la mer, vous allez avoir accès à de nouveaux lieux, et bien sûr de nouveaux puzzles comme celui des îles brisées qui n’est pas si simple que ça à résoudre.

Voici donc un guide pas à pas qui vous donne la solution pour cette énigme qui commence avec de mystérieux piliers sur la plage et des pierres dans le sable. Comment faire pour les résoudre et obtenir les coffres ? Y’a t-il un ordre ? On vous dit tout.

Solution du puzzle des piliers des îles brisées

Première étape

Un fois que vous avez récupérez le jouet de Klee après la cinématique rendez-vous dans l’emplacement indiqué ci-dessous. Détruisez le mur grâce au mini-jeu et entrez dans la grotte. Terrassez les monstres puis une fois à l’intérieur regardez le dessin sur le mur (prenez une photo si nécessaire). Ce dessin désigne en réalité des endroits précis sur les îles brisées. Il faudra s’y rendre et ajuster le niveau des points d’eau toujours selon le dessin. Voici comment s’y prendre.

Nord-ouest

Dirigez-vous sur l’île au nord-ouest et trouver le point d’eau. Utilisez ensuite les pierres pour ajuster l’eau afin que le niveau au milieu que la deuxième tranche.

Sud-ouest

Au lieu indiqué au sud-ouest, commencé par détruire la pierre d’eau pour remplir le bassin et ajuster le niveau de l’eau au plus haut.

Centre

Téléportez-vous au dispositif et descendez le niveau de l’eau au plus bas.

Sud-est

Dirigez-vous au sud-est pour ajuster le niveau de l’eau au milieu sur la deuxième tranche. Prenez le trèfle derrière-vous en utilisant un personnage Anemo afin de passer au dernier lieu.

Nord-est

Atterrissez au sommet de l’île et détruisez les rochers pour laisser l’eau s’écouler. Ajustez ensuite le niveau au plus bas.

Dernière étape

Téléportez-vous de nouveau au dispositif et rejoignez la plage au centre de l’île là où se trouver les piliers et les pierres. Activez ces dernières dans l’ordre suivant en partant de la capture d’écran ci-dessus

Dans quel ordre activer les piliers ?

La pierre au centre La pierre en bas à gauche La pierre en haut à droite La pierre en haut à gauche La pierre en bas à gauche

Une fois fait, vous devriez avoir deux coffres précieux et un coffre luxueux.

Une fois fait, vous devriez avoir deux coffres précieux et un coffre luxueux.