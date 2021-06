Genshin Impact a officiellement lancé son Odyssée estivale dans les îles pour se mettre dans le ton de l’été. Beaucoup de choses arrivent donc avec cette mise à jour 1.6, c’est pour cela que l’on vous résume le tout avec quelques indications supplémentaires.

Comment accéder aux évènements Odyssée Estivale dans les îles et Echos du passé

L’évènement vous donne accès à une toute nouvelle zone appelée l’Archipel de la pomme dorée. A l’image du Serénithéière, il s’agit d’une région en dehors de la carte principale loin vers le large. Pour accéder à la quête permettant de s’y rendre, il faut d’abord vous assurer d’être au moins au niveau d’aventure 21.

Retrouvez Klee au QG des chevaliers de Favonius pour qu’elle vous présente une lettre du roi Dodo qui convoque notre aventurière sur des îles mystérieuses. L’étape numéro une sera donc de parler à Jean et Barbara afin qu’elles vous accompagnent dans ce périple. Cette introduction vous amènera par la suite à trouver un moyen de vous rendre sur l’archipel en parlant à plusieurs personnes et notamment à Lisa. Finalement, ce sera Venti qui vous proposera une solution expresse.

Une fois sur place, vous ferez connaissance avec la barge, un bateau qui sera votre compagnon de route sur cette mer.

Missions et récompenses

Une fois sur place, il vous faudra d’abord trouver les trois dispositifs qui révèleront la carte. Pour cela, il vous faudra naviguer avec la barge en suivant les lanternes. D’ailleurs, il vous faudra également débloquer des dispositifs spéciaux pour téléporter votre barge. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez enfin profiter des deux évènements majeurs.

Odyssée estivale dans les îles

Grâce à la barge, vous allez devoir écumer la mer en détruisant les fortifications marines ennemies. Il vous faudra utiliser les canons de la barge, mais aussi l’abordage pour ceux se situant sur les plateformes. Le tout en évitant les tourbillons et ne pas détruire votre navire, toutefois rassurez-vous, il n’y a rien de vraiment difficile en matière de navigation. En récompense, vous obtiendrez des coquillages à dépenser dans la boutique de l’évènement. Des défis seront également de la partie pour encore plus de récompenses.

Echos du passé

« Les échos du passé » vous fera chercher de nombreux conques d’échos disséminées sur l’archipel. Plus vous en ramassez, et plus vous gagnerez de récompenses dont un costume pour Barbara une fois les 24 atteintes. Il y’en a 32 à récupérer en tout. Ca tombe bien puisque nous avons déjà un guide de disponible pour tous les trouver.

A noter que le contenu se débloquera au jour le jour jusqu’à la fin de l’évènement. Nous vous renvoyons vers notre guide complet pour encore plus de soluces pour Genshin Impact.