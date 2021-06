Genshin Impact est entré dans le gros de sa mise à jour 1.6 avec un archipel de la pomme dorée qui s’est enfin dévoilé. De nouvelle quêtes et de nouvelles énigmes vous attendent comme celle de « La Face cachée des îles et de la mer » qui vous demande de trouver plusieurs fresques afin de décrypter un mystérieux message. Voici un guide qui vous explique le déroulement de la quête et surtout l’emplacement des fresques.

Comment déclencher la quête « La Face cachée des îles et de la mer »

Pour initier la quête, vous devez d’abord trouver le mystérieux journal qui se trouve au même endroit que la conque 09 dans ce guide qui recense toutes les conques à collecter. Cela déclenchera une première quête : « Un voyage à travers la brume et le vent ». Il faudra ensuite vous diriger vers le nord-est de la carte avec la barge pour atteindre une île mystérieuse. Pour cela il va falloir naviguer dans le brouillard entre 10h et 14 (mettez l’horloge à 10h pour avoir le temps de traverser) en suivant bien les trainées de vent.

Une fois sur l’île vous allez découvrir votre première fresque et trois jolis coffres.

Trouver toutes les fresques

Pour les autres fresques, il va falloir vous balader un peu partout et les prendre en photo. En comptant celle du départ, il y en a 5 à trouver en tout. Voici leurs emplacements avec une capture d’écran en jeu et de la carte pour vous aider à bien les situer.

Fresque 02

Cette fresque vous sert notamment dans l’énigme des piliers. Pour plus d’informations afin d’y accéder, nous vous renvoyons à notre guide dédié à celle-ci.

Fresque 03

Elle se trouve à l’est des îles jumelles.

Fresque 04

Cette fresque se trouve sur l’île au nord entre les îles jumelles et les îles brisées.

Fresque 05

Rentrez dans l’énorme cavité au sud des îles jumelles pour la trouver près de trois brutocollinus.

Une fois que vous avez trouvé toutes les fresques, rendez-vous dans la bibliothèque de Mondstadt pour parler à Sayid et déchiffrer le message. Vous obtiendrez ainsi 40 primo-gemmes.