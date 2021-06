La mise à jour 1.6 pour Genshin Impact est enfin déployée. Celle-ci va vous permettre d’explorer une nouvelle zone durant une période limitée : l’Archipel de la pomme dorée. Parmi les nombreuses activités que propose cet évènement estival, il y a notamment la recherche de conques d’écho qui sont disséminées un peu partout. En plus d’offrir de nombreuses récompenses, cette collecte aboutira sur le déblocage d’un costume pour Barbara. Voici donc un guide qui vous indique où et comment toutes les trouver.

Nous mettrons l’article régulièrement à jour pour rajouter les nouvelles conques.

Comment obtenir le skin été radieux pour Barbara

La collecte de conques d’écho vous donnera accès à de nombreuses récompenses comme des gemmes, des livres d’EXP, des moras… Mais le plus intéressant est sans doute le skin pour Barabara. Il vous faudra ainsi retrouver 24 conques d’écho sur 32 pour l’obtenir.

Toutes les conques d’écho de l’Archipel de la pomme dorée

Les conques d’écho sont des gros coquillages luminescents qui renferment chacune un message provenant d’échos du passé. A noter qu’il est seulement possible d’en récupérer un certain nombre par jour. Pour chaque conque d’écho, nous mettons à disposition une capture d’écran en jeu et une autre de la carte afin que vous puissiez les dénicher facilement.

Conque 01

Ce sera sans doute la première que vous trouverez, elle se situe au milieu de ruines sur l’île du sud dans les îles jumelles.

Conque 02

Toujours dans les îles jumelles, mais dans l’île au nord cette fois-ci. Dirigez-vous à l’extrême est et planez vers le bord pour trouver la conque d’écho.

Conque 03

Elle se trouve bien en hauteur sur un rocher dans les îles du flanc. Dans la partie la plus à l’ouest.

Conque 04

Elle se trouve sur l’île la plus au nord des îles brisées. Vous ne pouvez pas la louper à côté de l’une des torches qui déverrouillent un coffre.

Conque 05

Retour aux îles du flan pour trouver la conque d’écho près de ruines sur l’île la plus à l’est.

Et voilà pour les conques d’écho de l’évènement, n’hésitez pas à consulter nos autres guides pour plus de soluces sur Genshin Impact.