Comme bien souvent au passage d’un gacha japonais à une version globale, les personnages sont soumis à des changements avant, pendant et après cette sortie. Et cette fois-ci, pour The Seven Deadly Sins : Grand Cross, c’est la date d’apparition de ces personnages qui a changé par rapport à la version japonaise. Pour notre cas, cela va impacter la « tier list » que nous avions fait précédemment.

La « nouvelle » tier list

Attention, petit avertissement avant de commencer : chaque tier list est plus ou moins subjective et vouée à évoluer dans le temps, elle pourra changer en fonction des personnes et va très certainement changer avec les futures mises à jour.

Vous pouvez rapidement constater que de nombreux personnages SR se trouvent très haut dans la liste. En effet, dans ce jeu, vous pourrez très bien utiliser des SR qui seront plus puissants que certains SSR (n’est-ce pas Griamor ?). Nous allons revenir sur quelques personnages intéressants.

Les personnages tier SS

Gustaff

Et c’est avec ce personnage SR que nous allons commencer. En effet, jusqu’à l’ajout de « Merlin rouge », ce personnage se trouve en haut du panier pour sa compétence « gel » (encore aujourd’hui il se situe plutôt haut dans la liste). Cette compétence permet de paralyser un ennemi pendant un tour et d’infliger des dégâts supplémentaires à cette unité : jusqu’à 200% au niveau 3, ce qui est considérable.

La plupart des équipes avec un très fort DPS possèdent soit Merlin soit Gustaff. De plus leur deuxième attaque est également identique : elle inflige des dégâts modérés et empêche le soin de l’unité ciblée.

Jericho

Jericho fait partie des meilleurs DPS actuellement, en revanche pour cela, il faudra l’utiliser avec une équipe adaptée (par exemple Gustaff ou Merlin). Son attaque principale ne fait pas énormément de dégâts sur le papier, mais combinée à des debuff, elle sera multipliée par 3.

Vient se rajouter à cela son taux de critique très élevé et son passif qui augmente de 10% le taux critique par jauge de spé, vous obtenez alors des attaques pouvant monter jusqu’à plus de 1 000 000 de dégâts par attaque.

Elizabeth

Il s’agira ici de la version Elizabeth rouge sans Hawk. Ce personnage sera surtout très utile pour son passif extrêmement puissant : il soignera les alliés ayant prit des dégâts jusqu’à 10% des PV max. L’avantage des passifs est qu’ils se déclenchent même si le personnage est en soutien (le 4e personnage). A coté de cela, ce personnage est un soigneur assez puissant (deuxième attaque et spé) et son attaque principale est relativement puissant tout en bloquant l’attaque ennemie.

Les personnages tier S

Slader

Pour ce dernier personnage, nous vous avons réservé un très lourd debuffeur, probablement l’un des meilleurs. Etant une unité SR, il sera assez facile de le monter, il ne nécessitera pas de médaille SSR (comme expliqué dans notre guide débutant). Cette unité sera un très bon support. Combinez cela à un bon DPS qui fait plus de dégâts quand l’ennemi est debuff (coucou Jericho), et vous avez alors une très bonne synergie.

Howzer

Si vous voulez utilisez un personnage pour passer rapidement les phases de combats contre de simples ennemis, c’est vers ce personnage qu’il faudra vous tourner. En effet, en dehors des combats « simples », il ne sera pas vraiment efficace.

En réalité, il est ce que l’on appelle un « farmer » : c’est a dire que vous pouvez laisser le jeu tourner en combat automatique et il se chargera du reste. En effet il possède deux attaques multi-cibles très puissantes qui permettent de finir les combats très rapidement.

Les personnages tier A

Arthur

« Arthur rouge » (le SSR) est un des buffeurs les plus puissants du jeu. Il va alors booster toutes les statistiques de base, ce qui va permettre de combiner cela à certaines unités ayant une attaque augmentée en fonction du nombre de buffs appliqués (Elizabeth et « Hawk bleu SSR » et « Escanor rouge » notamment, même si ce dernier n’est pas encore là).

Et sa deuxième attaque permet de bloquer les attaques de soin tout en faisant des dégâts raisonnables (pas transcendants non plus). Son passif est également très intéressant : il va augmenter les points de vie, le vol de vie, la régénération et récupération de tous les alliés humains de 15%.

Bref, tout cela pour dire qui même si un personnage est SR, au départ, il n’est pas forcément mauvais. Et cela marche dans les deux sens : un personnage SSR n’est pas forcément puissant, prenez les « fat » King et le « Griamor vert ». ils font partie des pires unités (version globale et japonaise confondue). Egalement, il faut noter que pour l’instant, la plupart des personnages R sont « D tier » mais cela s’explique par le fait qu’ils n’ont pas encore d’activités où ils pourront briller. Dans la version japonaise plusieurs se retrouvent en A ou B grâce à leur passif.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.