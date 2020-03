Comment obtenir les gemmes – The Seven Deadly Sins : Grand Cross | Guide

The Seven Deadly Sins: Grand Cross est un gacha, et il vous faudra invoquer des personnages pour avancer dans le jeu. Mais invoquer avec quoi ? Soyez sans crainte, il ne sera pas nécessaire de dépenser un seul centime pour obtenir des gemmes (monnaie d’invocation). Même si vous pouvez en acheter avec des packs, il n’est pas forcément utile de le faire. En effet il y a pléthore de manière d’en obtenir.

Même si The Seven Deadly Sins est un gacha japonais, il n’en est pas moins très permissif. Vous aurez, au cours du jeu, énormément de moyen pour obtenir des gemmes. Vous pourrez ensuite les dépenser en invocations, en costumes de personnages (qui augmentent certaines statistiques), en place dans l’inventaire… Nous allons passer en revu les différentes manières de les avoir.

Les gemmes quotidiennes

La première méthode pour obtenir des gemmes est probablement la plus simple : vous devez juste vous connecter tous les jours. Vous aurez alors les bonus de connexion qui comprennent :

2 fois 3 gemmes

2 tickets d’invocation SR/SSR

1 ticket SSR

2 fois 5000 gold

Et cela chaque semaine avec de temps à autre les bonus de connexions événements qui viendront en plus de ceux-ci. Par la suite en avançant dans le jeu vous allez débloquer les quêtes journalières des péchés :

Hawk (le cochon) : quête PvP

Ban : quête cuisine

Diane : quête équipement

King : quête boss (mission contre une équipe de l’histoire)

Gowther : quête raid boss (raid à deux joueurs contre un démon)

Quête mission : vous devrez faire une mission classique

Quête donjon spécial : vous devrez faire trois fois le donjon pour obtenir une potion d’expérience

Ici, les quêtes qui vont nous intéresser sont les quêtes de Hawk et la quête de mission, elles vont chacune donner une gemme par jour après les avoir fait « évoluer ». Pour ce faire, il faudra juste les faire plusieurs fois.

Vous aurez également des events chaque jour qui permettront d’obtenir deux gemmes. Ces events ne sont pas les mêmes chaque jour et alternent entre :

Faire deux raids boss

Faire trois matchs PvP

Augmenter de cinq niveaux un équipement

Faire des missions « classiques »

La dernière méthode pour des gemmes quotidiennes sera la prière quotidienne sur l’autel de guilde, que vous débloquerez vers le milieu du chapitre 6.

Les gemmes hebdomadaire

Il n’y a en fait qu’une seule méthode pour avoir des gemmes hebdomadairement, monter de ligue en PvP.

Bronze (V, IV, III, II, I)

Argent

Or

Platine

Diamant

Chaque dimanche, la ligue est réinitialisée et vous perdez un rang. En compensation vous obtiendrez un vingtaine de gemmes pour les premières ligues et jusqu’à 60 gemmes au rang maximum. Il faudra bien faire attention à faire le PvP « ungeared » (jaune), celui qui vous donnera des gemmes. Le PvP « geared » (violet) n’offre que de l’argent. A noter que le PvP « ungeared » ne prend pas en compte la puissance d’équipement qui vous utilisez.

Les gemmes globales

Par gemmes globales, nous entendons toutes les autres façons d’en obtenir. Et ici, il en existe beaucoup :

Les gemmes dites de succès, que vous obtiendrez de temps à autre en accomplissant certaines choses. Vous en obtiendrez de une à cinq selon le succès.

Vous pouvez aussi gagner un nombre assez conséquent de gemmes par palier de succès. Ici, cela débutera vers les cinq gemmes et cela sera croissant, mais ce sera assez long pour les avoir.

A chaque fin de chapitre, vous aurez alors 30 gemmes.

Vous pourrez également avoir une gemme par personnage en lui donnant de la nourriture (il y a cinq palier « d’amour » et la gemme est au troisième palier).

Dans la même veine que la méthode précédente, vous pourrez parler avec les personnages ou leur offrir des cadeaux pour augmenter leur affection. Vous obtiendrez entre 5 et 25 gemmes par palier mais cette méthode est extrêmement longue, nous ne vous conseillons pas de vous focaliser dessus.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.