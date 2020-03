Afin de s’y retrouver dans The Seven Deadly Sins : Grand Cross, nous vous avons concocté un guide pour savoir quelles unités faut-il avoir pour bien débuter. En effet ce jeu mobile étant un jeu de type gacha, il vous faudra invoquer des personnages pour pouvoir avancer, mais soyez sans crainte, il ne sera absolument pas nécessaire de mettre un seul centime dans le jeu pour invoquer. Nous verrons dans un guide comment farmer les gemmes chaque semaine.

Les personnages que l’on peut invoquer

Avant de commencer il faut savoir que le jeu possède un système de reroll, c’est à dire que vous pourrez supprimer votre compte et en recréer un pour avoir les unités que vous voulez dès le début. Pour reroll, c’est plutôt simple, après avoir fini le tutoriel et invoqué votre première « multi », vous pourrez aller dans les options puis cliquer sur le casque et enfin cliquer sur le bouton en haut à droite (attention, cela est irréversible).

Meliodas vert

Au début de jeu, vous aurez le droit à une « multi » gratuite (invocation de 11 personnages aléatoire) où vous pourrez avoir un personnage SSR assuré. C’est ici que la première étape commence. Si vous souhaitez commencer le jeu facilement, il vous faudra impérativement invoquer pour avoir le « Meliodas humain vert ».

C’est le personnage le plus puissant jusqu’au chapitre 4/5. Comme expliqué dans notre article qui revient sur les bases du jeu, chaque personnage possède deux attaques et une spé (attaque spéciale). Dans notre cas, Meliodas possède une attaque mono-cible très puissante et une « stance » qui permet de renvoyer une attaque que le personnage se prend.

De plus il possède un passif très intéressant a double tranchant : moins Meliodas possède de points de vie, plus sa statistique d’attaque critique augmente. Tous les passifs devront être débloqués : ils nécessiteront un minimum de 16 000 de puissance de personnage (nous verrons plus tard comment augmenter la puissance des personnages). Et pour finir son attaque spéciale (spé) est une attaque mono-cible qui étourdi l’ennemi pour un tour (ce qui est une mécanique très puissante).

Helbram rouge

Si le roulement des portails suit la même logique que la version japonaise, le premier portail sera un portail avec deux Elizabeth, personnages qui sont pas très utiles d’avoir dès le début. Le deuxième portail sera alors « Merlin rouge » et « Helbram rouge », deux personnages très intéressants. Si vous ne souhaitez pas invoquer sur le prochain portail (Ban et King), il vous faudra alors utiliser toutes vos gemmes afin de, à la fois avoir Helbram et/ou Merlin et à la fois obtenir des doublons SSR (nous verrons pourquoi plus tard).

Mais ici on ne cherchera que Helbram. Pour le début du jeu, il sera très utile, autant en PvE qu’en PvP. Il possède deux attaques directes très intéressantes : la première avec une augmentation des dégâts très rapide qui enlève des sphère d’attaque spéciale, et la deuxième un peu moins puissante mais qui paralyse à partir du deuxième niveau.

Son passif est moins « tape à l’œil » que celui de Meliodas mais n’en reste pas moins très utile. Et pour terminer il possède une spé multi-cible qui est relativement puissante en fonction des ennemis en face.

King vert

Le portail suivant – celui de Helbram et Merlin – ne sera pas du tout utile (à part l’ajout de Gustaf achetable avec des doublons pour la double spé de Helbram). En revanche celui qui viendra après est très utile pour les combats de boss surtout : avec l’ajout d’un « King vert » et d’un « Ban bleu ».

Ces deux unités sont très puissantes contre les boss (« Démon Gris » et « Démon Rouge » respectivement) car leurs dégâts seront augmentés contre ces boss (c’est aussi le cas de Meliodas avec le « Démon Lapin »). Vous pourrez invoquer dessus pour vous faciliter la tâche contre les boss mais il n’est pas nécessaire de les avoir pour battre les démons.

Ici, King est clairement une unité de DPS pure, sa première attaque est mono-cible et double les dégâts critiques. Sa deuxième attaque est elle extrêmement puissante lorsque l’ennemi a des debuffs appliqués sur lui : elle va enlever les debuffs et prendre +20% par debuff.

Sa spé est incroyablement puissante pour une attaque multi-cible : elle va ignorer la défense de toute l’équipe adverse et infliger de lourds dégâts. Son passif, quant à lui, se combine très bien avec sa première attaque : il peut infliger jusqu’à +50% de dégâts critiques en plus.

Ban bleu

Disponible en même temps que le « King vert », ce Ban sera très utile contre le « Démon Vert ». Ce personnage sera un très bon DPS mono-cible avec une petite composante debuffeur. Même en partie normale (histoire et PvP), il pourra être très efficace. Il possède une spé très puissante qui monte jusqu’à 1080% de dégâts si vous obtenez 5 doublons. Si son passif est correctement utilisé, Ban pourra alors infliger de lourds dégâts tout en diminuant grandement l’attaque adverse.

Gowther rouge

Nous allons maintenant finir par ce qui est probablement le meilleur personnage, encore aujourd’hui. En revanche, ici, il ne faudra pas l’invoquer car techniquement ce personnage est gratuit. En effet comme expliqué plus haut normalement vous aurez dépensé toutes vos gemme avant son apparition dans le Coin Shop, endroit où l’on peut dépenser ses doublons contre des unités ou des objets.

S’il vous manque 1 ou 2 doublons SSR, vous devriez avoir assez de doublons SR pour acheter des doublons SSR et donc en avoir assez pour prendre Gowther. Mais pourquoi est-ce que ce personnage est si intéressant ? Si vous ne l’avez pas compris en lisant les cartes ci-dessus, nous allons l’expliquer.

Sa carte d’attaque n’est certes pas très puissante mais elle permettra d’empêcher tous les ennemis d’utiliser des cartes d’attaques (en revanche, ils pourront utiliser des cartes debuff). Sa deuxième carte est quant à elle l’une des plus intéressantes du jeu : elle permet au premier niveau d’augmenter d’un niveau de toutes les cartes de l’allié sélectionné. Au deuxième niveau, cela augmente le niveau de toutes les cartes des alliés, et au troisième niveau, il appliquera un buff d’attaque, de défense et de points de vie.

Sa spé n’est elle aussi pas très puissante mais elle permet d’enlever 3 ou 5 sphères de spé à tous les ennemis. Et son passif fonctionne plus ou moins comme celui de Ban.

Les personnages gratuits

Pour finir, nous allons rapidement revenir sur les personnages gratuits que vous obtiendrez au cours de l’aventure et qui se révéleront très utiles pour certains. Dès le début du jeu, vous obtiendrez un « Meliodas SR bleu » et une « Elizabeth SR verte ». Si vous avez correctement fait ce qui était expliqué plus haut, vous n’aurez pas à utiliser le « Meliodas bleu » et vous le remplacerez par le vert.

En revanche il vous faudra le monter de niveau pour certaines quêtes. De plus il se révélera être assez efficace contre certains boss. Quant à Elizabeth, vous allez rapidement la monter en la jouant mais il ne sera pas utile de la monter au maximum. Vous obtiendrez ensuite une « Diane géante » au chapitre 1, un « Ban rouge » au chapitre 2. En suivant l’histoire, le personnage le plus utile que vous obtiendrez sera le « King SSR bleu ».

King bleu

King sera un personnage extrêmement utile et efficace même en fin d’histoire. C’est l’un des personnages les plus joués en PvP grâce à ses attaques pas forcément très puissantes mais très efficaces dans toutes les situations. Sa première (et seule) attaque est une attaque mono-cible qui paralyse dès le deuxième niveau pendant un tour, et pendant deux tour pour le troisième niveau.

Sa deuxième carte est une carte heal qui enlève tous les debuffs au premier niveau (sans soin) et qui soigne dès le deuxième niveau. Sa puissance réside dans le fait que utiliser une carte heal niveau 1 permettra d’utiliser des attaques normalement bloquées par les ennemis.

Et pour finir, sa spé est la même que « King vert » donc très puissante. Et son passif est en revanche augmente de 8% les statistiques d’attaques, de défense et de PV des fées alliées.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.