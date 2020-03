Comprendre le jeu – The Seven Deadly Sins : Grand Cross | Guide

Comme vous l’avez surement lu précédemment, la version globale du JRPG mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross sort aujourd’hui sur iOS et Android. Quelques personnes de l’équipe jouent à la version japonaise, nous allons donc pouvoir, assez facilement, vous faire un petit guide sur comment comprendre le jeu, puis nous ferons plusieurs guides sur les choses à faire et à ne pas faire.

Comprendre le jeu

Avant toute chose, il faut savoir que le jeu retrace entièrement la série (manga et/ou anime) donc si vous ne voulez pas vous spoiler en jouant il ne faudra pas aller trop vite. A noter que actuellement au Japon, le chapitre 11 vient de sortir et il correspond plus ou moins à la fin de la saison 2. Nous vous ferons un guide un peu plus détaillé sur la manière d’avancer dans le jeu pour optimiser ses invocations.

Car oui, The Seven Deadly Sins: Grand Cross (que nous appellerons SDS par la suite) est un jeu de type « gacha« , un genre très populaire au Japon qui consiste en un jeu de combat, RPG, ou autre avec des invocations pour avoir les personnages (un des plus connus dans le monde est Fate: Grand Order). Ici vous pouvez invoquer une cinquantaine de personnage « gratuitement » (c’est à dire qu’il n’est absolument pas nécessaire de débourser un seul centime) avec tous des statistiques différentes et des raretés différentes (R, SR et SSR). Il y aura également un système de « type » de personnage :

Bleu (qui est plus fort contre le rouge)

Vert (qui est plus fort contre le bleu)

Rouge (qui est plus fort contre le vert)

Le système de personnage

Prenons le cas de Meliodas par exemple, dès le début du jeu vous aurez le Meliodas SR de type bleu mais il y a également le Meliodas SSR de type vert et un Meliodas SSR de type rouge (événement Halloween). A noter que pour son cas, il possède aussi des itérations de type démon (par rapport à l’histoire) : un Meliodas démon bleu, vert (événement nouvel an) et rouge.

Le système de races

Vous aurez surement remarqué la mention « race ». En effet, dans ce RPG nous avons plusieurs races :

Humains

Fées

Démons

Géants

Déesses

et Inconnus

Certains personnages auront des passifs applicables en fonction des races (ex : Arthur avec les humains, King avec les fées…). Autre chose à propos des personnages, les combats se déroulent au tour par tour en 3vs3 avec des cartes combinables (niveau 1 à 3 comme sur les images précédentes). Chaque personnage possède ses propres cartes (que l’on appellera attaques par la suite) qui ont des effets différents :

Les cartes attaques (en rouge) qui infligent un pourcentage de dégâts en fonction du personnage et de son niveau (au corps à corps ou à distance).

Les attaques « debuff passif » (avec un crane violet) qui vont appliquer un malus (dégâts chaque tour, défense diminuée, attaque diminuée…) sur un ou plusieurs personnages sans infliger de dégâts au moment de l’attaque.

Les attaques « debuff actif » (avec un crane rouge) qui vont appliquer un malus tout en infligeant des dégâts.

Les cartes ‘buff » (en bleu) qui vont mettre des bonus sur l’équipe alliée (boost d’attaque, de défense, de PV et autre).

Les carte « heal » (en vert) qui vont soigner et/ou enlever les debuff ennemis.

Les cartes « stance » (en jaune) que seuls quelques personnages possèdent. Ce sont des attaques qui vont être effectives au moment où le personnage se prendra des dégâts. Il pourra alors renvoyer une attaque basée soit sur les dégâts reçus? soit en fonction de sa statistique d’attaque.

Le jeu se déroule alors sous la forme d’un RPG classique avec des quêtes, des combats (classiques mais combats de boss aussi), il vous faudra alors augmenter le niveau de vos personnages à l’aide d’équipements, augmenter leur « pouvoir », ect… Par la suite nous verrons comment ne pas jeter son argent en l’air afin d’optimiser les évolutions de vos personnages.

