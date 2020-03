Le système de puissance – The Seven Deadly Sins : Grand Cross | Guide

Nous allons maintenant brièvement vous expliquer comment fonctionne le système de puissance des personnages sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross. Et ce, parce que le jeu suit le même principe de puissance que le manga/anime, c’est à dire que chaque personnage possède un niveau de puissance qui pourra être augmenté de diverses manières.

Comme dans n’importe quel JRPG, votre but va être d’augmenter le niveau de vos personnages afin de pouvoir combattre des ennemis toujours plus puissants. Dans The Seven Deadly Sins : Grand Cross, cela va être matérialisé via la puissance que vous pourrez augmenter de divers façon. Nous allons lister les principales méthodes et comment optimiser cette montée en puissance.

Le niveau de personnage

Bien sur, la première méthode sera la plus simple : il vous suffit de jouer normalement et les niveaux de vos personnages augmenteront :

Niveau 30 max pour les personnages R

Niveau 40 max pour les personnages SR

Niveau 50 max pour les personnages SSR

En théorie niveau 60 max pour les personnages UR (nous verrons plus tard de quoi il s’agit).

Vous pourrez également donner des potions d’expérience de différents niveaux que vous récupérerez dans le donjon spécial (débloqué à la fin du chapitre 1). Nous verrons par la suite que ce donjon spécial nous sera extrêmement utile.

Les équipements

Un autre moyen très simple de gagner de la puissance sera de mettre sur vos personnages des accessoires afin de booster ses statistiques. Il faudra en revanche un certain nombre de pièces pour que l’effet bonus soit appliqué :

Bonus attaque : 4 pièces conféreront un bonus de +20%

Bonus défense : 2 pièces conféreront un bonus de +20%

Bonus point de vie : 4 pièces conféreront un bonus de +20%

Bonus taux de critique : 4 pièces conféreront un bonus de +30%

Bonus résistance critique : 2 pièces conféreront un bonus de +30%

Bonus soin : 2 pièces conféreront un bonus de +20%

Bonus dégâts critique : 2 pièces conféreront un bonus de +20%

Bonus défense dégâts critique : 2 pièces conféreront un bonus de +40%

Bonus vol de vie : 2 pièces conféreront un bonus de +15%

A noter que les trois derniers bonus ne s’obtiennent qu’avec des accessoires PvP que vous pouvez obtenir via les coffres de fin de semaine. Vous pourrez également faire évoluer vos accessoires pour débloquer de nouveaux bonus. Pour cela il suffira de dépenser les pierres rouges que vous pouvez obtenir chez Diane en démantelant des accessoires. Attention cependant, le taux de chance de réussite diminue très vite :

100% pour la première étoile

80% pour la deuxième étoile

60% pour la troisième étoile

40% pour la quatrième étoile

20% pour la cinquième étoile

10% pour le palier suivant

Vous aurez surement noté la notion de palier ci-dessus. En effet, vous pourrez faire cela jusqu’à quatre fois. Une fois ceci fait, vous pourrez plus tard (au chapitre 6) augmenter le niveau de votre accessoire en UR, ce qui lui donnera encore une statistique bonus (donc trois au total).

Les sphères de puissances

La troisième façon de gagner en puissance sera d’augmenter vos sphères de puissance. Pour ce faire, il vous faudra récupérer des matériaux dans les différentes missions du monde (vous pourrez également les acheter dans les magasins de villages et de guilde) et des potions :

La potion de vie (jaune) pour les unités humaines, féeriques, divinités ect.

Le sang de démon (violet) pour les unités démons, inconnues ect.

Vous obtiendrez ces fioles en faisant des combats de boss et durant certains events. Avec tous ces matériaux rassemblés, vous pourrez faire évoluer votre personnage six fois au total (attention, le niveau des fioles requis augmente à chaque palier).

Le passif

En effet, vous pourrez débloquer le passif de votre passif une fois les 16 000 de puissance atteints. En faisant cela, vous obtiendrez environ 500 de puissance en plus. Pour débloquer ce passif, vous devrez combattre en 1vs1 un ennemi en rapport avec l’histoire de votre personnage. Pour certains, le combat sera assez simple, mais pour les personnages supports, vous devrez vous accrocher un peu. Donc en plus de débloquer un bonus en fonction du personnage, vous gagnerez en puissance.

La spé

En faisant vos invocations, vous allez finir par accumuler un certain nombre de doublons. Vous pourrez alors faire le choix de les dépenser dans le Coin Shop en unités ou objets ou alors de les appliquer sur votre personnage.

Chaque spé de chaque personnage peut être améliorée six fois. En faisant cela vous allez augmenter les dégâts de cette dernière, mais également augmenter les statistiques de votre personnage et donc par extension sa puissance.

Éveiller au-delà du niveau 60

Comme expliqué précédemment, vous allez pouvoir augmenter le niveau de votre personnage au-delà de 60 (l’éveil). Mais comment faut-il s’y prendre alors ? L’augmentation de niveau se fait par palier de cinq niveaux. Chaque fois que vous débloquerez un palier, vous pourrez alors gagner cinq niveaux supplémentaires. En revanche les paliers, ne sont pas déblocables instantanément, il vous faudra avancer dans le jeu pour les avoir. Pour ce qui est des ressources, attention, cette augmentation est très chère :

Des médailles de la rareté de votre personnage (récupérables dans le donjon spécial)

Des livres de la couleur de votre personnage (récupérables dans le donjon spécial également)

Des pièces de démons (récupérables sur le boss Démon Respectable : corne de démon rouge, aile de démon gris, oreille de crimson démon)

Voila à peu près toutes les méthodes pour augmenter la puissance de vos personnages. Vous allez vite voir que cela est essentiel pour avancer dans le jeu, notamment avec certains boss de l’histoire qui sont extrêmement puissants.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.