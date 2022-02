L’Ambassade | Soluce Horizon Forbidden West

Maintenant que les Couards sont libérés des Fouisseurs dans Horizon Forbidden West, l’ambassade entre les Tenakths et les Carjas peut avoir lieu à Cagnard. Aloy doit s’y rendre en compagnie de Vuadis le Studieux. C’est le cade de cette nouvelle quête principale, L’Ambassade, une quête de niveau 7.

Récompenses : 3500 XP + 2 points de compétence + 1 peinture de visage Blason Carja

Aller à Cagnard

Pirater une Coureuse

Sur la route, vous tombez sur un Site de Coureuses, des machines que vous pouvez monter et qui vous permettront de vous déplacer plus rapidement. Pour cela, approchez-vous discrètement de l’une d’elle et appuyez sur la touche affichée à l’écran (Triangle) pour la pirater et ainsi la contrôler à votre guise.

Une fois dans l’enceinte de Cagnard, vous avez l’opportunité de réaliser diverses quêtes annexes ou alors de faire le point à votre réserve ou à l’établi. Puis, rendez-vous proche de la grille dans la cour de la ville pour parler aux gardes et au second en chef Lawan.

Suivre Lawan

Vous apprenez que l’Ambassade est encore suspendue. Vous demandez à voir le commandant Nozan, chef des Carjas, afin qu’il vous permette de passer les grilles pour parler aux chefs Tenakths. Pour cela, vous suivez Lawan.

Parler au Commandant Nozar

Vous rencontrez alors le commandant qui vous dit d’attendre le signal des Tenakths avant de vous présenter au lieu de l’ambassade. Alors que vous décidez d’y aller quand même, vous êtes rejointe par Varl qui vous a rattrapé depuis Méridian. S’engage une conversation et vous finissez par sortir de la ville avec Varl.

Rendez-vous sur le site de l’Ambassade

Parler au maréchal Tenakth

Une fois sur place, vous vous rendez compte de la tension de la situation. S’en suit de longues discussions entre vous et les Tenakths et notamment Fashav le guerrier que vous cherchiez. Arrivent alors les Tenakths du clan du ciel et le signal de l’Ambassade est donné. Après une longue cinématique, vous devrez combattre après l’arrivée de Regalla, votre ennemie principale pour l’aventure qui parvient à dompter les machines elle aussi.

Tuer les rebelles

Un long combat s’annonce alors. Plusieurs rebelles du clan de Regalla vont vous affronter à dos de machines. Utilisez toutes vos armes à disposition à savoir pièges, lance-gel, flèches d’acide et attaques au corps à corps pour en venir à bout. N’hésitez pas à fouiller le coffre prévu pour l’ambassade au passage.

Tuer le champion de Regalla

Une fois les rebelles tués, Regalla envoie son champion, Brodda. Un combat intense et relevé s’engage alors, sans vous laisser le temps de vous refaire une santé ou des munitions. Il va falloir éviter son bouclier haute technologie mais surtout le briser à coup d’attaques lourdes au corps à corps par exemple. Une fois son bouclier brisé, assénez-le d’attaques à distance ou au corps à corps en prenant bien soin d’éviter les siennes.

Si vous parvenez à déclencher un point d’énergie sur lui, visez-le avec votre arc pour infliger des dégâts considérables. Prenez garde car son bouclier se régénère avec le temps. Avec un peu de patience, vous devriez en venir à bout et déclencher une cinématique durant laquelle vous récupérez un planeur, l’Ailegide.

Vous voici aux portes de l’Ouest prohibé pour débuter votre voyage vers le signal envoyé par la Flèche. C’est ici que commence la prochaine quête, Aux portes de la mort. Profitez de notre guide complet pour tout faire et tout savoir de Horizon Forbidden West.