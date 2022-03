Grand-Cou : Les Morisables | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West dispose de 6 Grands-Cous à pirater afin d’éclaircir la carte du monde ouvert. Tandis que certains se dévoilent durant l’intrigue principale, 4 d’entre eux sont à retrouver et à pirate sur le terrain. Le Grand-Cou des Morisables sera l’un des premiers que vous rencontrerez sur votre route, en allant notamment vers l’Ouest pour la mission à Las Vegas. On vous explique donc comment faire pour le pirater dans cet article.

Comment pirater le Grand-Cou des Morisables dans Horizon Forbidden West ?

Ce Grand-Cou se trouve tout au sud de la carte, au début du désert proche du Camp Paumé et du raccourci Le Casse-Vertèbres. Une fois sur place, vous remarquez qu’il tourne autour d’un campement désert. Il va falloir ruser pour parvenir à lui grimper dessus.

Pour commencer, utilisez votre focus pour repérer diverses traces d’activités humaines sur les lieux. Vous apercevez alors une baliste, sorte de lance-flèches très grand, que vous allez utiliser pour planter des poids sur les jambes du Grand-Cou et ainsi le renverser.

Une fois la première flèche tirée, plusieurs machines vous attaquent. Une fois les alentours libres, filez à l’Ouest pour trouver une seconde baliste plus loin dans le camp. Là, d’autres machines vous attaquent. Puis, tirez une munition vers une partie du Grand-Cou quand il passe à portée.

Enfin, dirigez-vous vers l’Est pour trouver sur une estrade un peu plus loin une troisième et dernière baliste. Tirez en direction du Grand-Cou pour le renverser. Eliminez les machines alentours puis grimpez sur la tête de la bête afin de le pirater et ainsi terminer votre quête consacrée à ce Grand-Cou.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West dont nos articles dédiés à d’autres Grands-Cous.