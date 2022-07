Drone de recensement : Marépine | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Après vous avoir proposé la solution complète de l’Histoire principale d’Horizon Forbidden West, nous vous présentons les étapes et objets à parcourir pour terminer le jeu à 100%. Et parmi les objets qu’il vous faudra retrouver avec entre autre les boites noires, se trouvent les drones de recensement. Il en existe 10 qui sont répartis dans le Monde et l’un d’eux se trouve dans la zone de Marépine.

Où trouver le drone de recensement de Marépine dans Horizon Forbidden West ?

Vous trouverez ce drone au Nord-Est de la ville de Marépine, dans la zone tropicale du jeu. Celui-ci tourne autour de plusieurs poteaux et sera facilement identifiable. Pour pouvoir l’attraper, utilisez votre Attracteur pour monter au sommet du premier poteau puis sautez vers l’arbre qui se trouve tout près, avant de bondir vers le dernier arbre et patientez.

Une fois le drone en face de vous, élancez-vous pour l’attraper et le ramener au sol. Une fois le drone écrasé, fouillez-le pour récupérer le module 549 avant de l’apporter dans la salle de Gaïa.