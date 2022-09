Solium Infernum : Le jeu de stratégie va faire son retour avec un reboot en 2023

Sorti à l’origine en 2009 et développé par Cyrptic Comet, Solium Infernum va revenir avec un reboot total de la licence. Le jeu stratégique développé cette fois-ci par League Of Geeks – créateur du sympathique Armello -, s’est annoncé avec un trailer cinématique plutôt plaisant.

Une version réimaginée avec des nouveautés

Outre ce trailer d’annonce, le jeu de stratégie Solium Infernum apporte quelques infos supplémentaires à son sujet. Tout d’abord, le titre de League of Geeks offrira une expérience totalement réimaginée du soft de 2009. En effet, nous y retrouverons un jeu modernisé avec une nouvelle interface et des graphismes mis à jour. De plus, le titre se dotera également de nouveaux scénarios solo, et des matchs en multijoueur.

Du côté du scénario, il s’agira d’une lutte sans merci entre les différents archdémons afin de réclamer le trône royal des enfers abandonné par le prince des ténèbres, soit Lucifer. Ici, vous incarnerez l’un des huit archfiends aux compétences différentes. En faisant monter en puissance votre protagoniste, vous aurez la possibilité d’améliorer vos compétences, tout en tentant de maitriser les cinq sphères du mal entre colère, tromperie, prophétie, destruction, et charisme.

En sus, le soft vous donnera la possibilité de commander pas moins de 50 légions diverses et différents préteurs démoniaques. Qui plus est Trent Kusters, le co-fondateur et direction de League of Geeks, a ajouté que Solium Infernum proposera « une intrigue politique ne ressemblant à rien d’autre sur le marché vidéoludique ». Autrement dit, nous nous attendons donc à voir une expérience de jeu totalement inédite par rapport à ce qui se fait du côté de la concurrence.

Au passage nous l’avons très rapidement vu, et il faut dire que le soft se concentra beaucoup plus sur l’aspect politique et donc diplomatique, que le côté purement militaire. Effectivement, vous pourrez interagir lors de votre tour avec les différents archémons de l’enfer, et faire des choix. Et la petite subtilité de Solium Infernum, c’est que vous ne pourrez voir les choix de vos adversaires qu’après avoir effectué les vôtres. Autant dire que la dimension stratégique du soft forcera le joueur à faire attention à ses décisions, qui devront être prises avec intelligence et ruse. Concrètement, le titre nous a vraiment séduit sur cet aspect, d’autant qu’il y aura énormément de possibilités pour faire des crasses sournoises à nos adversaires via nos habiletés.

Nous avons clairement hâte d’en voir plus sur ce reboot prometteur de Solium Infernum, qui sortira en 2023 sans plus de précisions sur PC via Steam.