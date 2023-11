La trahison pour la Saint-Valentin

Chapeauté par League of Geeks, studio que l’on connait pour Armello et le récent Jumplight Odyssey, Solium Infernum est un reboot du titre du même nom sorti en 2009. Jeu de stratégie, le titre vous proposera de suivre la querelle entre différents archdémons qui réclament le trône royal des enfers qui a été abandonné par le prince des Ténèbres. A vous d’incarner l’un des huit archfiends aux compétences différentes pour prouver votre valeur et maîtriser les cinq sphères du mal entre colère, tromperie, prophétie, destruction, et charisme.

Si le pitch vous tente, sachez que l’on a enfin une date de sortie. L’équipe a profité du PC Gaming Show 2023: Most Wanted pour dévoiler un trailer et nous donner rendez-vous au 14 février 2024, date à laquelle Solium Infernum sera disponible sur PC via Steam. On apprend également que des tests multijoueurs seront lancés sur la plateforme courant janvier, sans plus de précision pour l’instant.

Trent Kusters, co-fondateur et directeur de League of Geeks, en a profité pour glisser quelques mots : « Solium Infernum a beaucoup à offrir aux passionnés de stratégie ainsi qu’aux nouveaux venus. Nous avons travaillé avec diligence sur un jeu qui convient à tous les joueurs, de ceux qui préfèrent les expériences solo à ceux qui adorent la compétition, trahir et poignarder dans le dos leurs amis en ligne. Notre ajout du multijoueur asynchrone rend Solium Infernum accessible à tous les emplois du temps, et nous sommes impatients de voir comment les nouveaux souverains de l’enfer accèdent à leurs trônes. »