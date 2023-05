Solium Infernum : Belial s’en va prendre le trône dans le jeu de stratégie

Solium Infernum se présente comme un reboot de la licence du même nom. Le titre a été annoncé l’an passé sous la houlette du studio League of Geeks et promet de moderniser le jeu de stratégie avec une interface revue et de nouveaux scénarios. Dans Solium Infernum, il est possible de prendre le contrôle d’un Archdémon au choix pour lutter contre les autres de la même espèce afin de s’emparer du trône vacant de l’Enfer. Et Belial sera visiblement l’un des candidats les plus redoutables de cet épisode.