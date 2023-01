Soldes 2023 : L’iPhone 13 disponible à l’un de ses plus bas prix

On vient tout juste d’offrir un peu de répit à notre portefeuille suite aux achats de Noël, mais les soldes de ce début d’année 2023 sont déjà là pour nous vider du reste de nos économies. Les soldes d’hiver 2023 ont officiellement été lancées ce matin et les boutiques en ligne dégainent déjà leurs meilleures promotions sur des tas de produits, notamment dans le domaine du jeu vidéo et de l’high-tech. Les produits les plus prisés se trouvent généralement du côté de chez Apple, normalement assez timide pour ce qui est des promotions, mais qui voit ici le prix de son iPhone 13 descendre à un tarif plus acceptable.

Où trouver l’iPhone 13 au meilleur prix ?

L’iPhone 14 est certes déjà là, mais l’un de ses seuls intérêts est de permettre à l’iPhone 13 de baisser son prix pour le rendre un peu plus abordable. Les promotions ne sont pas quelque chose de courant chez la marque à la pomme, autant dire qu’une réduction sur l’iPhone 13 ne passe pas inaperçue.

Aujourd’hui, Cdiscount propose l’iPhone 13 à 749 € seulement au lieu des 900 € habituels. Une jolie réduction qui demande tout simplement d’entrer le code 25DES299 dans le panier pour profiter des 25 € offert en plus de la promotion de base.

Cette offre ne devrait pas rester longtemps à ce tarif, et on imagine qu’il y aura peu de réductions aussi intéressantes que celle-ci pour ce modèle au cours de ces soldes.