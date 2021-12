Solar Ash glisse vers sa sortie avec son trailer de lancement

On l’attendait pour le mois d’octobre, mais Solar Ash nous a glissé entre les doigts juste avant sa sortie, s’offrant un mois supplémentaire pour se peaufiner. Le titre d’Annapurna Interactive et du studio Heart Machine est maintenant fin prêt, puisqu’il sort demain, et il se rappelle à notre bon souvenir avec un trailer de lancement.

Une aventure singulière qui se profile

L’occasion de jeter un dernier coup d’oeil à ce titre atypique, né de l’esprit des personnes derrière le très réussi Hyper Light Drifter. Entre glissades, combats contre des géants façon Shadow of the Colossus, poésie visuelle et musique onirique, le titre compte bien marquer cette fin d’année, et nous montre tout ce qu’il a à offrir dans cette dernière bande-annonce.

Solar Ash sortira sur PC, PS4 et PS5 dès demain, le 2 décembre.