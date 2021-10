Solar Ash est finalement reporté au 2 décembre prochain

Il faisait partie des titres à surveiller pour ce mois d’octobre, mais il ne fera finalement pas partie de la fête ce mois-ci. Solar Ash, le prochain jeu du studio Heart Machine (Hyper Light Drifter) ne sortira pas le 26 octobre comme prévu, comme on l’apprend via les réseaux sociaux.

Le jeu glisse vers la toute fin de l’année

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa — Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021

L’équipe de développement nous annonce donc que le jeu ne sortira pas à temps, et repousse sa date de sortie au 2 décembre 2021, en indiquant simplement que le studio a besoin d’un peu plus de temps pour ajuster les derniers détails et pour corriger les bugs restants, tout en nous rappelant que la pandémie touche aussi les développeurs.

Il est presque rafraichissant de voir un titre qui est certes reporté, mais qui arrive à maintenir sa date de sortie pour 2021. Le délai ne sera donc que de quelques semaines avant de pouvoir glisser à toute allure dans les vastes étendues du jeu, qui est encore bien mystérieux.

Solar Ash sortira sur PC, PS4 et PS5.