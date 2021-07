Solar Ash sortira finalement le 26 octobre prochain

On connait Solar Ash depuis un bon moment maintenant, mais ce jeu d’action et d’aventure aux inspirations diverses n’avait toujours pas précisé sa date de sortie. Heureusement, la conférence d’Annapurna Interactive a permis de faire le point sur ce détail bien précis, avec un nouveau trailer.

Enfin une date pour le titre

C’est donc tout en glissade et en combats contre des géants que Solar Ash annonce sa date de sortie, qui est donc fixée au 26 octobre prochain. Le titre sera disponible sur PC, PS4 et sur PS5.

Ce nouveau trailer permet d’en voir un peu plus sur cet univers si intriguant, avec des créatures qu’il faudra terrasser dans un style qui n’est pas sans rappeler celui de Shadow of the Colossus.

Le titre reste encore bien mystérieux, mais l’attente ne sera plus très longue avant de découvrir les secrets qu’il renferme.