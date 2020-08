Snowtopia se montre avec un extrait de gameplay commenté

Si vous aimez les jeux de gestion, la sortie prochaine de Snowtopia devrait vous ravir. Le jeu de Tea For Two Games vous emmène dans les plus hautes montagnes afin de vous placer aux commandes de multiples stations de ski. A vous donc de gérer les infrastructures, mais aussi de construire les pistes, les remontées mécaniques tout en gérant le personnel et la satisfaction de vos vacanciers.

C’est dans le cadre de la première édition de notre AG French Direct que les développeurs du petit studio nantais ont accepté de répondre à nos questions et ils en profite pour nous dévoiler quelques secrets de leur futur jeu à travers un extrait de gameplay commenté.

Chaussez vos skis et plantez le bâton

La vidéo nous présente le concept du jeu basé sur la satisfaction des skieurs en nous montrant comment sont placées et générées les remontées mécaniques ainsi que les pistes de ski de différentes difficultés. Le narrateur n’en oublie pas de préciser les contenus à venir avec notamment une physique des avalanches ou encore l’arrivée d’une équipe de secours en cas de chute.

Pour rappel, Snowtopia n’a toujours pas trouvé de date de sortie. Le jeu sortira en fin d’année 2020 d’abord en accès anticipé sur PC via GOG.com et Steam. La démo est également déjà disponible sur GOG.com. Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’AG French Direct sur notre page dédiée.