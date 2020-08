Snowtopia

Snowtopia: Ski Resort Tycoon est un jeu de gestion/simulation qui va nous envoyer en pleine montagne pour gérer notre domaine de ski. A vous de concevoir les aménagements et les installations pour satisfaire vos visiteurs. Chaque membre de la communauté doit trouver sa place dans votre station de ski, et chaque skieur aura des besoins différents et des attentes qui ne sont pas les mêmes en fonction du profil.