Snacko se lance sur Kickstarter avec une nouvelle vidéo

Annoncé en début d’année 2019, Snacko a profité du Wholesome Direct de ce mardi pour refaire surface. Le titre indépendant, développé par Bluecurse Studios, vient de lancer une campagne Kickstarter pour l’aider à franchir certains paliers et ainsi améliorer la qualité finale du titre.

L’histoire de deux chats

Avec ses graphismes tout mignons, Snacko est un jeu d’aventure et de simulation agricole. En s’inspirant de Rune Factory, Story of Seasons ou encore The Legend of Zelda, il s’apparente facilement à Stardew Valley. Il faut cultiver une grande variété de cultures à travers les saisons, débloquer de l’engrais, faire prospérer sa ferme, personnaliser son environnement et bien d’autres joyeusetés.

Le soft nous raconte l’histoire de deux chats qui arrivent sur une île et qui veulent commencer une nouvelle vie. Ils pourront rencontrer d’autre villageois, construire des bâtiments, les décorer, recruter des animaux et bien sûr, toutes les activités récolte traditionnelles.

Prévu sur Steam en 2021, la campagne de financement participatif ainsi que le soutien de Armor Games Studios en tant qu’éditeur permettront aux développeurs de pousser un peu plus loin les ambitions, notamment en termes de contenus, de musiques et de support artistique.