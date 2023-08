Skull and Bones nous rappelle qu’une bêta est à l’horizon avec une nouvelle vidéo

Les moussaillons se préparent

Puisque la Gamescom est toute proche et que les sorties de la rentrée se bousculent déjà au portillon, on aurait presque oublié que Skull and Bones sera bientôt jouable. Enfin, seulement pour une bêta fermée sur PC, comme nous le rappelle ce nouveau teaser.

Pour rappel, cette bêta sera donc proposée du 25 au 28 août, en plein durant le salon allemand, ce qui n’est sans doute pas idéal pour captiver l’attention des joueurs et des joueuses. Si cette bêta vous fait de l’œil, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site officiel d’Ubisoft afin d’avoir une chance d’y participer.

Skull and Bones est toujours prévu à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series, mais cette bêta permettra certainement à Ubisoft d’avoir une idée un peu plus précise de la fenêtre de lancement à prévoir pour le titre.