Skull and Bones ne veut pas donner sa date de sortie mais aura bientôt une bêta

Même pas un os à ronger

Quand on a aperçu le logo de Skull and Bones apparaître sur la scène de la conférence Ubisoft Forward, on a eu un maigre espoir d’apercevoir du gameplay ou potentiellement une fenêtre de sortie. Malheureusement, ce n’était que pour un entracte musicale. Une performance, certes solide, et très agréable pour les oreilles, mais les fans du jeu de piraterie auraient sans doute apprécier un peu plus de consistance. On peut tout de même noter une petite précision importante.

Ubisoft annonce qu’une nouvelle phase de test aura lieu cet été. Plus précisément, Skull and Bones aura droit à une bêta fermée du 25 au 28 août, bêta à laquelle il sera nécessaire de s’inscrire sur le site officiel pour tenter d’y participer. On imagine qu’il faudra attendre cette première étape pour espérer un peu plus de concret sur sa période de sortie.

Skull and Bones est toujours prévu à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series. Patience patience donc, mais en attendant, on peut se réjouir d’un extrait musical qui n’augure que du bon pour la bande-son.