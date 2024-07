Stellar Blade : Le studio Shift Up ramasse un énorme pactole lors de son entrée en bourse

L’avenir est plus que serein pour le studio

C’est un joli exploit qui vient d’être réalisé par Shift Up lors de son entrée en bourse auprès du public, du moins à l’échelle de la Corée du sud. Bloomberg indique qu’en une seule journée seulement, il a réuni 320 millions de dollars, ce qui est loin d’être une petite somme. Pour mettre cela en perspective, le site rappelle que la dernière entreprise de jeu vidéo coréenne à avoir passé le cap des 50 millions de dollars dans ce domaine n’était autre que Krafton (PUBG) en 2021, qui avait quant à lui atteint le chiffre ahurissant de 3,8 milliards de dollars.

Si l’on s’intéresse maintenant au marché coréen dans son ensemble, et donc pas seulement lié à l’industrie du jeu vidéo, Shift Up réalise la deuxième plus grosse introduction en bourse de l’année, tout juste derrière HD Hyundai Marine Solution Co. et ses 553 millions de dollars. Hyung-Tae Kim, fondateur du studio, reste le plus gros actionnaire, suivi de Tencent.

Un beau capital qui permet au studio d’envisager l’avenir sereinement. Il déclare qu’il va utiliser tout cet argent pour diversifier son catalogue, qui s’articule dorénavant sur trois axes : le développement du jeu mobile Nikke ; la version PC et la suite de Stellar Blade ; et une nouvelle licence au nom de code Project Witches.