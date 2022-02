Sifu : Un hommage au kung-fu quelque peu exigeant ? Test en vidéo

Annoncé il y a quelques mois et rendu disponible début février, Sifu est le nouveau jeu du studio français Sloclap, connu pour avoir œuvré sur Absolver. Véritable hommage aux arts martiaux, le titre nous propose une aventure remplie de bagarre et de coups de poings, où chaque mort fera vieillir notre personnage. Aussi exigeant que dynamique, le soft n’est peut-être pas forcément à mettre entre toutes les mains. On vous propose un test en vidéo pour savoir s’il peut vous correspondre.

Sifu est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Une version physique est prévue pour le 3 mai.