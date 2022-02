Sifu sortira sa version physique Vengeance Edition le 3 mai et démarre ses précommandes

Les amateurs de grosses bagarres attendent certainement avec impatience la sortie toute prochaine de Sifu, le prochain jeu de Sloclap qui promet d’offrir une bonne dose d’actions et de mandales. Le studio nous a récemment offert un court-métrage en live-action histoire de nous faire patienter, et on apprend aujourd’hui que les collectionneurs et celles et ceux qui ne jurent que par les éditions physiques que celle de Sifu arrivera en mai.

Un édition qui tabasse

On apprend donc que cette édition physique, nommée sobrement Vengeance Edition et éditée chez Microids, sortira un peu plus tard que la version dématérialisée du titre, puisqu’elle est prévue pour le 3 mai prochain. Dans cette édition, tarifée à 49,99 €, on y retrouvera le contenu suivant :

Une édition physique du jeu

Un steelbook

Un artbook « The Art of Sifu »

La bande-son numérique

Trois lithographies

On a droit en plus de cela à un petit trailer pour cette édition, qui nous montre ce à quoi on aura droit. Les précommandes sont déjà disponibles, et il est possible de trouver cette édition sur PS4 et PS5 un peu moins cher chez Amazon.

Sifu est attendu pour le 8 février prochain en version dématérialisée sur sur PC (via l’Epic Games Store), PlayStation 4 et PlayStation 5.