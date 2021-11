Shovel Knight Pocket Dungeon sortira le 13 décembre

Annoncé au tout début de l’année 2020, Shovel Knight Pocket Dungeon aura pris son temps avant de se décider à sortir. Reprenant son personnage phare du chevalier à la pelle, le studio Yacht Club Games s’associe à Vine pour s’aventure dans le domaine du puzzle-game, et nous annonce que cette toute nouvelle expérience va bientôt voir le jour.

Des DLC déjà au programme

Yacht Club Games déclare alors que Shovel Knight Pocket Dungeon devrait sortir le 13 décembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Après trois ans de développement, le titre est enfin prêt et plus de détails seront partagés avant la sortie, avec des informations sur les trois packs de DLC déjà prévus pour 2022.

Pour rappel, Shovel Knight Pocket Dungeon se présente comme un puzzle-game très orienté action, avec du loot d’équipements et des blocs à aligner et une histoire inédite à découvrir, qui incorpore certains personnages iconiques de Shovel Knight. Une dizaine de protagonistes sont ici jouables, et le jeu proposera plusieurs modes, donc un mode versus pour se mesurer à des amis.