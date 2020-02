Shovel Knight Pocket Dungeon annoncé par Yacht Club Games

C’est ce mercredi que l’annonce faite par Yacht Club Games devait avoir lieu et elle n’a pas déçu avec l’arrivée de Shovel Knight Pocket Dungeon. Présenté comme un dungeon-crawler mélangeant phase de puzzle et match-3 (comme Tetris), le jeu devrait ravir les fans de la licence Shovel Knight.

Encore peu d’informations

Si le livestream d’hier soir s’est fini en beauté avec cette bande-annonce du jeu, il manque encore pas mal d’informations. Pas de fenêtre de sortie, pas d’idée des consoles qui accueilleront le jeu (même si PlayStation à partagé la vidéo d’annonce et que le jeu sera normalement jouable à la PAX East 2020 sur Switch). En revanche, on sait que le titre comportera un véritable mode histoire avec la présence du bestiaire iconique de la licence, boss inclus.

L’humour, qui est la patte du studio sur la série, devrait donc être bien présent tout comme le compositeur musical Jake Kaufman. Shovel Knight sera bien évidemment un des personnages jouables mais ne sera pas le seul car pas moins de 10 personnages sont annoncés, chacun avec des capacités et style de jeu unique que vous pourrez barder de divers équipements. Un mode versus sera également de la partie mais pour l’heure impossible de savoir si ce mode versus sera disponible uniquement en local ou en ligne également.

Les parties se dérouleront de la manière suivante : Vous contrôlerez votre protagoniste principal et les ennemis tomberont au fur et à mesure de l’avancée dans le niveau. Vous pourrez vous déplacer de manière libre dans l’aire de jeu et vous devrez frappez les ennemis de mêmes types afin de maximiser vos dégâts et de les éliminer plus vite. Vous pourrez récolter divers équipements et autres trésors afin d’améliorer vos capacités et de vous préparer pour la bataille avec un autre chevalier singulier en fin de niveau.