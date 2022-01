Shadow Man Remastered est disponible dès maintenant sur consoles

Peut-être vous rappelez vous de ce jeu d’action et de plateformes sorti en 1999 sur PC, Nintendo 64, PlayStation et Dreamcast. Un certain Shadow Man, adaptation du comics éponyme, relativement méconnu par chez nous soit dit en passant. Eh bien figurez vous que celui-ci a eu droit à une version remasterisée, chapeautée par Nightdive Studios, développeur nous ayant déjà servi des versions remises aux goûts du jour de Turok et sa suite, mais préparant aussi un remake de System Shock ainsi qu’un troisième épisode tout frais.

Sortie surprise

Disponible depuis le 15 avril dernier sur PC via Steam et GOG, cette version remasterisée du classique mature de 1999 n’a pas fait grand bruit. Au point, d’ailleurs, qu’il est difficile d’en connaître la qualité sans se le procurer, car les articles à son sujet ne courent pas la toile. Cela étant, sans aller jusqu’à l’affirmer, on devine que le titre est à la hauteur des précédentes productions de Nightdive Studios. Autrement dit un portage vaguement lifté, faisant le strict minimum. Enfin qu’à cela ne tienne, le Shadow Man de l’époque ne manquait pas de qualités, et le retrouver aujourd’hui peut en contenter certains, améliorations ou non.

On peut donc imaginer que certains étaient assez impatients de voir ce remaster débarquer sur consoles. Mais Nightdive n’a pas vraiment communiqué sur le sujet, et l’espoir devait commencer à s’amenuiser chez les fans du titre voire du comics. Ceux-ci seront sans doute heureux d’apprendre que Shadow Man Remastered est sorti dans la surprise la plus totale sur PlayStation 4 et Xbox One. Aussi étrange que cela puisse sembler, la version Sony est affichée à 17,99 euros, contre 19,99 chez Microsoft. Quant à la version Nintendo Switch, elle n’est pas encore disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Une bonne petite surprise pour les joueurs consoles désireux de découvrir ou redécouvrir Shadow Man.