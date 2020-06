Le PC Gaming Show tease son contenu et ses participants

Jusqu’à présent, le PC Gaming Show était l’une des présentations de cet été les plus discrètes sur ce qu’on pouvait attendre d’elles. Mais après l’annonce de son report, PC Gamer a décidé d’en dire plus sur cette conférence qui aura lieu le samedi 13 juin à 20h.

Déjà le meilleur PC Gaming Show

Démarrons avec le moins important, la forme. On retrouvera à la présentation l’habituel Sean Plott mais aussi Frankie Ward restée dans les mémoires grâce à son magnifique costume de requin l’an dernier pendant l’interview du développeur de Maneater. Il y aura également un co-animateur mystère et de nombreux caméos d’influenceurs et autres célébrités du milieu.

On nous promet deux décors virtuels pour retrouver cette fameuse simulation de talk show qui n’a jamais été une grande réussite pour le PC Gaming Show. Mais passons à ce qui nous intéresse réellement, le contenu. Il y aura des annonces, des trailers et du gameplay exclusifs et quelques interviews. Cette année, plus d’une cinquantaine de jeux seront évoqués dont Surgeon Simulator 2, Torchlight III ainsi que les nouveaux jeux de New Blood Interactive et de Dean Hall (DayZ).

Le communiqué de presse indique une liste de participants que voici :

2K Games (Mafia: Definitive Edition)

Amazon Games (New World)

Atlus

Battlestate Games (Escape From Tarkov)

Bossa Studios (Surgeon Simulator 2)

Brace Yourself Games

Coffee Stain Studios

DONTNOD

Funcom

FJRD

Frontier Developments

Glumberland (Ooblets)

Humble Games

New Blood Interactive

Merge Games

Modus Games

Mythical

Perfect World (Torchlight 3, Remnant: From the Ashes)

The Wandering Band

Rebellion

Red Sails Team

Rocketwerkz

ROCKFISH Games (Everspace 2)

SEGA

Tripwire Interactive

WolfEye Studios (Weird West)

XSEED Games

Yaza Games

Et forcément comme on est sur ActuGaming, on retiendra surtout la présence très étonnante d’Atlus dans cette conférence dédiée au PC. Il faut dire qu’on ne retrouve qu’un petit Catherine Classic sorti sur PC l’an dernier, un mois avant la sortie du remake Full Body sur consoles pour bien montrer leur dédain pour la machine. Voyons donc si leur présence signifie l’arrivée de Full Body sur PC, comme sur Switch, ou la démocratisation des Persona à l’image de celle des Yakuza.

Quoi qu’il en soit le PC Gaming Show aura lieu ce samedi 13 juin à 20h, heure française sur Twitch ou Youtube mais vous pouvez aussi compter sur nous pour le couvrir en temps réel dans nos news.