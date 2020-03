Shadow Man (1999) : un remaster en préparation chez Nightdive Studios

A peine une semaine après l’annonce de Blade Runner Enhanced Edition pour cette année, Nightdive Studios a dévoilé travailler sur le remaster de Shadow Man, en collaboration avec la maison d’édition de comics Valiant Entertainment.

4K et HDR au programme

Commercialisé en 1999 sur PC, PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast et republié dans sa version d’origine il y a six ans, ce jeu d’action-aventure permettait d’incarner Mike Leroy, un personnage surnaturel pouvant voyager entre les mondes des morts et des vivants.

Comme souvent dans ce genre de projets, l’objectif de l’entreprise américaine est d’apporter des fonctionnalités modernes comme la 4K, le rendu HDR, l’éclairage dynamique mais aussi réintroduire le contenu coupé au titre de l’époque sans pour autant le dénaturer.

Shadow Man Remastered sortira à une date encore inconnue sur PC, via Steam et GOG, PlayStation 4, Xbox One et Switch.