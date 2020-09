Shadow Man Remastered se montre à travers un nouveau trailer

Officialisé en mars avant de se montrer au PC Gaming Show en juin dernier, Shadow Man Remastered se dévoile un peu plus par l’intermédiaire d’un deuxième trailer de gameplay.

Toujours pas de date de sortie

Développé en parallèle de System Shock Remake par Nightdive Studios, cette version modernisée du jeu d’action-aventure commercialisé en 1999 sur PC, PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast devrait proposer un gameplay remis au goût du jour, une IA améliorée et supporter la résolution 4K et le rendu HDR. Notez que le titre réintroduira également le contenu coupé à l’époque.

Shadow Man Remastered sortira à une date encore indéterminée sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.