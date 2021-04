Shadow Man Remastered

Titre originellement sorti en 1999 sur PC, N64, PlayStation et un peu plus tard sur Dreamcast, Shadow Man Remastered est un remaster développé par Nightdive Studios et propose un gameplay modernisé ainsi qu'une IA améliorée et un rendu en 4K HDR. De plus, cette édition présente du contenu inédit en intégrant des séquences non introduites dans le jeu de l'époque. L'intrigue reste cependant inchangée et raconte l'histoire de Mike Leroy, un personnage doté de la capacité de voyager entre le monde des vivants et celui des morts.