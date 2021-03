Shadow Man Remastered prend date sur PC

Pourtant exclusivement réservée au Comics jusque là, la licence Shadow Man s’offrait un jeu vidéo en 1999. Sorti sur PC, PlayStation, Nintendo 64 et Sega Dreamcast, le titre su marquer les esprits avec son univers sombre et son gameplay efficace pour l’époque. Il n’en fallait pas plus à Nightdive Studios pour se lancer dans le développement d’un remaster à destination des machines contemporaines.

Des versions consoles en retard ?

Comme The Darkness en 2007, Shadow Man est l’adaptation directe du Comics du même nom. Une œuvre torturée et sombre qui permit au titre de se forger une identité propre, plutôt originale à l’époque de sa sortie. Notez d’ailleurs que, bien qu’il ait pris un coup de vieux certain (comme beaucoup d’autres jeux en 3D de cette époque), il conserve malgré tout une aura singulière au sein du catalogue rétro.

Après nous avoir renvoyé dans le passé pour occire des dinosaures par milliers avec les remasters de Turok et Turok 2 : Seeds of Evil, ou encore des démons surgis de l’enfer avec DOOM 64, ce sera bientôt au tour de Shadow Man de revenir d’entre les morts. Annoncée il y a plusieurs mois, cette édition remise aux goûts du jour est attendue sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Malheureusement pour les joueurs consoles, ils seront servis avec du retard. En effet, le titre vient de trouver sa date sur PC, fixée au 15 avril prochain. Les développeurs on expliqué que Shadow Man Remastered n’arrivera que plus tard sur les autres supports, sans précisions supplémentaires. Notez qu’en plus d’améliorations graphiques, cette version embarque du contenu inédit.