La série Horizon sur Netflix sera produite par le showrunner de la série The Umbrella Academy

On a l’impression d’avoir des nouvelles des adaptations des licences de Sony tous les jours, et ce n’est pas la Gamescom qui va mettre en pause tout cela. On sait depuis un moment qu’une série Horizon Zero Dawn se prépare en coulisses chez Netflix, avec un nom qui pourrait être Horizon 2074 et qui se déroulerait en parallèle des jeux. C’est maintenant encore un peu plus officiel avec l’annonce de son showrunner et producteur, qui est une personnalité bien connue du service de SVOD.

Un premier gage de qualité ?

Deadline nous apprend que Steve Blackman a été choisi pour s’occuper de cette série Horizon, qui sera donc diffusée prochainement sur Netflix.

Il est connu pour avoir été producteur exécutif et showrunner sur la série The Umbrella Academy, plutôt appréciée par les abonnés de la plateforme. Cette série touche d’ailleurs à sa fin, car elle vient d’annoncer la production de sa quatrième et dernière saison.

Un autre article publié dans la foulée par Netflix présente une interview de Blackman, qui nous en apprend un peu plus sur la série :

« Horizon Zero Dawn est un jeu exceptionnellement bien conçu avec des personnages merveilleux que l’on ne voit pas souvent du monde du jeu vidéo. Guerrilla Games a créé un monde incroyablement luxuriant et grouillant d’hommes et de machines, avec des trajectoires qui les mènent vers le désastre. Leur salut vient sous la forme d’une jeune guerrière nommée Aloy, qui n’a aucune idée qu’elle est la clé pour sauver le monde. Oui, Aloy sera un personnage principal de notre histoire. Ma partenaire à l’écriture, Michelle Lovretta, et moi-même, sommes ravis de pouvoir étendre cette remarquable licence en une série pour tous les types de téléspectateurs. »

Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment, et on imagine qu’il faudra d’abord attendre que The Umbrella Academy tire sa révérence.