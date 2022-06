Horizon : La série Netflix s’appellerait Horizon 2074, premiers détails

Sony prépare actuellement de nombreuses adaptations pour les licences PlayStation, et on sait désormais que Horizon aura droit à sa série sur Netflix après le succès de Horizon Zero Dawn, et plus récemment celui de Horizon Forbidden West. Puisque cela a été confirmé un peu à la va-vite par Jim Ryan, on ignore encore tout sur cette nouvelle série, mais le toujours très bien informé Jeff Grubb semble détenir quelques détails sur ce show, à commencer par son nom, qui serait Horizon 2074.

Une série fidèle aux jeux, mais sur deux époques ?

Dans son émission Grubbsnax, relayée aujourd’hui par Eurogamer, le journaliste indique que la série Horizon 2074 ne sera ni un reboot, ni un remake, ni une réinterprétation des jeux, et que l’histoire se déroulera entre l’époque des deux jeux et celle où les choses ont commencé à mal tourner pour le monde (dans le passé).

Il explique que la série « accompagnerait » les jeux, en mettant en lumière certains événements qui se déroulent en même temps que l’aventure d’Aloy. Cela voudrait donc dire que la série mettrait en place une large galerie de personnages afin de ne pas uniquement être centrée sur Aloy. Il indique aussi que la série sera visiblement tournée à Toronto.

Evidemment, on prendra ces informations avec des grosses pincettes, même si l’historique du journaliste est fiable, sachant que le pitch et le noms peuvent encore changer d’ici les prochains mois.