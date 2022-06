Schtroumpfs Kart en fuite, bientôt une annonce lors d’un Nintendo Direct ?

Les fuites sont désormais légion dans le monde du jeu vidéo. Quand ce ne sont pas les développeurs eux-mêmes qui partagent une information trop tôt, ce sont les journalistes et insiders qui en parlent avant l’officialisation. Puis parfois, ce sont les revendeurs qui listent un jeu qui n’aurait pas dû être répertorié aussi tôt. C’est ce qui semble être le cas avec Schtroumpfs Kart, un nouveau jeu de course qui vient d’être repéré sur Amazon.

Un Mario Kart mais avec les Schtroumpfs ?

Le géant de la revente a en effet mis en ligne une page produit pour un certain Schtroumpfs Kart. Le souci ? Le titre n’a pas encore été annoncé officiellement. On fait donc rapidement le rapprochement : Amazon a publié trop tôt la fiche du jeu, pour une annonce qui aura probablement lieu dans les prochains jours. Pour l’instant, la page est encore en ligne (et vous pouvez même le précommander à 49.99€), mais on a tout de même immortalisé celle-ci avec une capture d’écran.

La fiche produit est déjà bien remplie puisqu’elle permet d’apprendre plusieurs choses : il s’agit d’un jeu de course prévu (au moins) sur Switch qui proposera un concept proche d’un Mario Kart. On pourra y jouer seul ou avec des proches jusqu’à 4 joueurs en écran splitté, et il y aura un total de 12 Schtroumpfs qui possèdent chacun son propre kart aux capacités uniques. Des objets seront de la partie, et on nous parle d’un total de 12 circuits qui retracent les environnements de la licence, avec notamment la maison de Gargamel.

Rappelons au passage que Microids avait promis plusieurs nouveaux jeux dans l’univers de la bande dessinée de Peyo, puisqu’en plus de Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille sorti l’année passée, le studio avait déjà confirmé travailler sur quatre autres jeux vidéo Les Schtroumpfs qui doivent explorer différents genres. Le karting en est un bon exemple.

Une annonce au Nintendo Direct ?

Ce qui étonne le plus dans cette fuite, c’est bien sûr son timing : certes, cela n’a peut-être absolument aucun rapport mais avec les rumeurs qui s’accumulent autour d’un Nintendo Direct qui aurait lieu cette semaine, difficile de ne pas faire le rapprochement. Encore ce week-end, des indiscrétions faisaient mention d’un Nintendo Direct dans les prochains jours centrés sur les jeux d’éditeurs tiers.

Ce Schtroumpfs Kart étant développé par Microids, éditeur français qui se tourne désormais vers les conférences pour annoncer leur jeu (Flashback 2 au Summer Game Fest par exemple), on fait vite la relation. Disney Speedstorm, un autre jeu de kart cette fois-ci développé par Gameloft, avait été annoncé lors d’un précédent Direct.

Quoiqu’il en soit, Nintendo Direct ou pas cette semaine, Schtroumpfs Kart sera bientôt officialisé. Plus qu’à patienter pour les premières images et voir si le titre sortira autre part que sur la Switch.