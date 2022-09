Accueil » Actualités » Schtroumpfs Kart allumera ses moteurs dès le 15 novembre sur Switch et dévoile une Turbo Edition

Si vous attendez fermement les DLC de Mario Kart 8 Deluxe mais que vous n’avez rien pour vos occuper entre deux vagues de contenu, Microids compte bien vous séduire avec Schtroumpfs Kart, pour peu que vous ayez de l’affect avec ces petits personnages bleus. Le titre avait annoncé sa sortie pour cette fin d’année sans plus de précisions lorsqu’il a été révélé, mais l’éditeur nous en dit aujourd’hui un peu plus et dévoile même une édition spéciale.

Les Schtroumpfs mettent le turbo

C’est donc le 15 novembre prochain que Schtroumpfs Kart appuiera sur le champignon. Le jeu est pour le moment uniquement prévu sur Nintendo Switch.

Ce jeu de courses nous permettra de contrôler 12 Schtroumpfs uniques chacun ayant un objet spécial) à travers 12 circuits différents, qui sont reproduits dans des décors iconiques de la saga tels que le village ou la maison de Gargamel. Le jeu pourra bien entendu être joué à plusieurs en local, jusqu’à 4 joueurs sur le même écran.

Il se dotera pour l’occasion d’une Turbo Edition, qui contient les éléments suivants :

Le jeu

Un écusson brodé du Grand Schtroumpf

2 planches de stickers

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter nos impressions sur ce dernier, puisque nous avons pu faire un tour de piste lors de la Gamescom.