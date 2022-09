Schtroumpfs Kart : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir sur ce Mario Kart-like

Schtroumpfs Kart est aussi l’un des jeux que nous avons pu apercevoir à la Gamescom. Nous avons pu tester rapidement la production d’Eden Games – derrière Gear Club Unlimited ou encore Test Drive Unlimited -, et voici ce qu’il faut globalement savoir sur ce Mario Kart-like, loin d’être ridicule.

Un contenu décent

Sur le contenu dans un premier temps, Schtroumpfs Kart aura de quoi contenter les joueurs. Le titre aura tout d’abord un mode solo assez basique, et contenant notamment tout ce qui est course libre, mode défis ou encore les grands prix à la Mario Kart. Ces grand prix auront fatalement divers modes de difficulté, histoire de se faire le main sur le jeu. En ce qui concerne les personnages jouables il y en aura 12 dans le jeu final, et il faut savoir que chacun d’entre eux disposera d’une attaque spéciale. De quoi se différencier un tout petit peu du géant de chez Nintendo.

Bien entendu, Schtroumpfs Karts aura lui aussi un mode multijoueur. Toujours comme un certain Mario Kart pour ne citer que lui, le titre d’Eden Games sera jouable de 2 à 4 joueurs. Il est à noter toutefois qu’il n’y aura que du local, et on espère qu’un mode en ligne sera ajouté ultérieurement. Le contenu nous a paru mine de rien assez honnête, même si nous demandons à voir s’il y aura suffisamment de parcours dans le jeu final pour ne pas se lasser trop rapidement.

Un gameplay dans l’accessibilité pure, et quelques subtilités à noter

Sur notre courte session, Schtroumpfs Karts s’est présenté comme un titre incontestablement accessible. Niveau sensations de jeu, la production d’Eden Games nous proposera une maniabilité à la Mario Kart, dont le fameux système de drift. Une mécanique qui, comme chez le titre de Nintendo, permet ensuite d’avoir un petit coup de boost, et ainsi tenter de passer devant vos concurrents.

Qui plus est, et vous vous en doutez, les bonus à ramasser sont présents lors de nos courses. Ils restent d’ailleurs ultra fidèles à l’univers des schtroumpfs, et la capacité unique de chaque protagoniste est très intéressante à utiliser, permettant à n’importe quel concurrent de passer en tête de la course, et ce à tout moment. Au passage, il faut savoir que le soft ne se considère absolument pas comme un concurrent à Mario Kart, l’éditeur Microids pensant pragmatiquement que les possesseurs de la Switch ont déjà tous Mario Kart 8 Deluxe.

Ce qui est une pensée plus que logique, d’autant que Schtroumpfs Kart s’adressera sans doute à un public plus jeune, rien que via sa patte graphique. Le soft, qui sortira uniquement sur Switch pour le moment, s’avère coloré, fluide et surtout plutôt joli, avec des décors fidèles au background des schtroumpfs. En somme, le titre est plutôt prometteur, et devrait certainement plaire à tout le monde tant il est accessible.

Nous avons hâte de pouvoir poser nos mains dessus plus longuement. Rappelons que Schtroumpfs Kart sortira en novembre prochain exclusivement sur Switch.